Radu Banciu a făcut o dezvăluire cu totul inedită în timp ce se afla la un podcast. Jurnalistul a povestit cum Traian Băsescu ar fi intervenit direct atunci când conducerea postului de televiziune B1 TV a decis să îi mute emisiunea la o altă oră de difuzare.

Jurnalistul a povestit că episodul s-a petrecut în perioada în care Traian Băsescu era președintele României și urmărea constant emisiunea realizată de Banciu la B1 TV. Acesta a relatat cum patronul postului de televiziune, Sorin Oancea, ar fi încercat la un moment dat să mute emisiunea de la ora 23:00 la ora 20:00. Decizia nu ar fi fost însă pe placul lui Băsescu, care l-ar fi sunat imediat pe șeful televiziunii.

„La un moment dat, puțină lume știe, are Oancea o idee, dintr-asta cum au toți directorii geniali de televiziune, a avut o idee să schimbe ora. Și-a zis, «Bă, nu mai facem de la 11, hai să o băgăm de la 8». Primul telefon pe care l-a primit a fost de la Băsescu. Asta mi-a zis Oancea”, a povestit Radu Banciu.

„Domn’ director, păi nu mai văd emisiunea”

Radu Banciu a continuat povestea și a explicat că fostul șef de stat i-ar fi transmis directorului B1 TV că noua oră de difuzare nu îi permite să urmărească emisiunea. Sorin Oancea l-a întrebat pe Traian Băsescu care este problema, iar acesta, în stilul inconfundabil, i-a transmis că nu are timp să ajungă la ora 20:00.

„Băsescu a sunat și a zis: «Domn’ director, păi nu mai văd emisiunea». Oancea: «Dar ce s-a întâmplat, domn’ președinte?». Băsescu: «N-am timp să ajung la ora 20»”, a mai spus Banciu.

Potrivit realizatorului TV, șeful postului de televiziune ar fi încercat să îi explice lui Băsescu că emisiunea poate fi urmărită și în reluare, însă răspunsul fostului președinte al României ar fi fost unul categoric.

„Ăla a încercat, Oancea, să-i spună, păi «domn’ președinte, reluare, vă punem noi la dispoziție». Băsescu: «Lăsați-mă, domn’ director, eu n-am timp să mai văd»”.

Băsescu i-a mutat ora lui Banciu la B1 TV

În finalul poveștii, Radu Banciu a spus că schimbarea nu a rezistat pentru mult timp și că emisiunea a revenit la ora inițială de difuzare.

„Și, efectiv, am stat vreo lună, două și s-a întors emisiunea la 11. Deci a existat o perioadă”, a concluzionat Radu Banciu.

