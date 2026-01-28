Declarată moartă pentru 60 de secunde, după ce a născut, o mamă povestește experiența simțită: „Stiam că nu-mi voi mai vedea copiii”

Declarații incredibile făcute de o femeie din Statele Unite ale Americii, mamă a doi copii, care a povestit ce a simțit atunci când, după o naștere, a fost declarată moartă pentru 60 de secunde. S-a întâmplat la venirea pe lume a celui de-al doilea copil al ei.

Din cauza unor complicații grave postnatale, inima i s-a oprit timp de aproximativ un minut.

Ce s-a întâmplat cu Hannah

Mamă casnică, Hannah a intrat în travaliu la 36 de săptămâni de sarcină, fără niciun semnal care să anunțe ce avea să urmeze. În urma investigațiilor prenatale s-a descoperit că fătul suferea de o obstrucție intestinală și era nevoie de operație imediat după nașterea lui.

Trebuie spus că ambele sarcini ale femeii au fost marcate de restricție de creștere intrauterină, o afecțiune care determină o dezvoltare fetală sub parametrii normali. Primul copil s-a născut cu o greutate de doar 2,2 kilograme, iar al doilea, cu aproximativ 2,6 kilograme, scrie csid.ro.

Fără nicio problemă majoră care să-i dea de gândit, Hannah a trecut normal peste primele ore după naștere, dând tuturor impresia că este într-o stare stabilă. Însă, 10 ore mai târziu, pe când încă era la Terapie intensivă neonatală, împreună cu bebelușul ei, femeia a început să resimtă crampe severe și să elimine cheaguri mari de sânge.

Personalul medical a fost alertat, dar starea Hannei a continuat să se deterioreze. Imediat, a făcut o hemoragie masivă, care a necesitat transportul de urgență înapoi în salonul de maternitate.

În urma ecografiei, medicii au bănuit că resturi placentare rămase în uter ar fi cauza problemei, așa că s-a intervenit pentru îndepărtarea acestora. Procedura a fost repetată din cauza durerilor persistente, iar la un moment dat s-a considerat că situația este sub control.

„Știam că ceva este foarte greșit”

Dar, nu la mult timp după intervenția chirugicală, Hannah a început să sângereze puternic. I-a spus unei asistente că „ceva este foarte în neregulă” cu ea. Aproape instant, salonul s-a umplut de doctori, iar ea își mai amintește doar că vederea i se estompa.

A reținut doar că soțul a fost scos din cameră, precum și zgomotul făcut de echipa medicală, care pregătea sala de operație. Atunci a realizat că starea sa este una critică și s-ar putea să nu scape cu viață.

Povestind ce a simțit, Hannah spune că nu și-a zărit propriul corp, dar a privit încăperea „de undeva de sus”. Apoi, a urmat o lumină albă foarte intensă, care i-a dat o senzație de pace profundă, lipsită de durere. Însă, acest sentiment era însoțit de durerea conștientizării faptului că nu își va mai vedea copiii.

Femeia își amintește că a fost declarată clinic moartă timp de aproximativ un minut, iar revenirea la viață s-a produs brusc, cu echipa de anestezie în jurul ei.

Ulterior, Hannah a aflat că suferise o hemoragie severă, primind sânge de la donatori.

