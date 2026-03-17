Miercuri, 18 martie, toate zborurile dinspre și către Berlin vor fi anulate din cauza grevei sindicatului Verdi. Administrația aeroportului a anunțat că traficul aerian va fi suspendat, iar terminalele vor fi goale.

Grevă pe aeroportul Berlin Brandenburg

Greva va afecta nu numai piloții sau însoțitorii de zbor, ci și serviciile de la sol precum pompierii, controlul traficului, managementul terminalelor, dar și alte servicii operaționale își întrerup parțial activitatea pe fondul unui conflict de muncă între sindicat și angajatorii din sectorul public. Din acest motiv, miercuri nu va fi posibilă desfășurarea operațiunilor de zbor.

„Din cauza unei greve de avertisment, pe 18 martie nu vor fi operate zboruri regulate pe aeroportul BER. Vă rugăm să contactați compania aeriană sau operatorul de turism pentru informații privind schimbarea rezervării și opțiunile alternative de călătorie”, se arată în comunicatul postat de administrația aeroportului pe contul de X.

Verdi a declarat că, în cadrul celei de-a doua runde de negocieri, angajatorii au propus condiții pe care comitetul de negociere al sindicatului le-a considerat inacceptabile. Din cauza lipsei unui compromis, părțile nu au reușit să ajungă la un acord, ceea ce a dus la anunțarea grevei.

Companiile aeriene precum Eurowings au reacționat deja la greve prin anularea zborurilor și redirecționarea acestora către alte aeroporturi. Este de așteptat ca și alte companii aeriene să ia măsuri similare și să își informeze clienții în consecință. Călătorii ar trebui să urmeze informațiile furnizate de compania lor aeriană și, probabil, să nu se deplaseze la Aeroportul Berlin Brandenburg, întrucât miercuri nu vor decola avioane de acolo.

Ce ar trebui să facă pasagerii?

Administrația Aeroportului Berlin-Brandenburg a îndemnat pasagerii să contacteze companiile aeriene sau operatorii de turism pentru a:

rezerva bilete;

găsi rute alternative;

obține informații suplimentare despre zborurile întârziate sau anulate.

În cazuri izolate, greva de miercuri ar putea afecta și pasagerii de pe vasele de croazieră, întrucât, de exemplu, nava AIDAcosma se află în Santa Cruz, pe insula Tenerife, pentru schimbarea parțială a pasagerilor.

În cazul în care zborul către navă a fost rezervat împreună cu croaziera, compania de navigație sau compania aeriană parteneră va contacta clienții afectați pentru a le oferi o nouă alternativă de călătorie.

În cazul zborurilor rezervate individual pentru croazieră, pasagerii trebuie să se ocupe singuri, dacă este cazul, de găsirea unei noi opțiuni de călătorie.

