17 mart. 2026, 11:20, Știri externe
Miercuri, 18 martie, toate zborurile dinspre și către Berlin vor fi anulate din cauza grevei sindicatului Verdi. Administrația aeroportului a anunțat că  traficul aerian va fi suspendat, iar terminalele vor fi goale.

Greva va afecta nu numai piloții sau însoțitorii de zbor, ci și serviciile de la sol precum pompierii, controlul traficului, managementul terminalelor, dar și alte servicii operaționale își întrerup parțial activitatea pe fondul unui conflict de muncă între sindicat și angajatorii din sectorul public. Din acest motiv, miercuri nu va fi posibilă desfășurarea operațiunilor de zbor.

„Din cauza unei greve de avertisment, pe 18 martie nu vor fi operate zboruri regulate pe aeroportul BER. Vă rugăm să contactați compania aeriană sau operatorul de turism pentru informații privind schimbarea rezervării și opțiunile alternative de călătorie”, se arată în comunicatul postat de administrația aeroportului pe contul de X.

Verdi a declarat că, în cadrul celei de-a doua runde de negocieri, angajatorii au propus condiții pe care comitetul de negociere al sindicatului le-a considerat inacceptabile. Din cauza lipsei unui compromis, părțile nu au reușit să ajungă la un acord, ceea ce a dus la anunțarea grevei.

Companiile aeriene precum Eurowings au reacționat deja la greve prin anularea zborurilor și redirecționarea acestora către alte aeroporturi. Este de așteptat ca și alte companii aeriene să ia măsuri similare și să își informeze clienții în consecință. Călătorii ar trebui să urmeze informațiile furnizate de compania lor aeriană și, probabil, să nu se deplaseze la Aeroportul Berlin Brandenburg, întrucât miercuri nu vor decola avioane de acolo. 

Ce ar trebui să facă pasagerii?

Administrația Aeroportului Berlin-Brandenburg a îndemnat pasagerii să contacteze companiile aeriene sau operatorii de turism pentru a:

  • rezerva bilete;
  • găsi rute alternative;
  • obține informații suplimentare despre zborurile întârziate sau anulate.

În cazuri izolate, greva de miercuri ar putea afecta și pasagerii de pe vasele de croazieră, întrucât, de exemplu, nava AIDAcosma se află în Santa Cruz, pe insula Tenerife, pentru schimbarea parțială a pasagerilor.

În cazul în care zborul către navă a fost rezervat împreună cu croaziera, compania de navigație sau compania aeriană parteneră va contacta clienții afectați pentru a le oferi o nouă alternativă de călătorie.

În cazul zborurilor rezervate individual pentru croazieră, pasagerii trebuie să se ocupe singuri, dacă este cazul, de găsirea unei noi opțiuni de călătorie.

Citește și

FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
11:42
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
PROIECT DE LEGE Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
11:42
Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
FLASH NEWS 🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
11:12
🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
FLASH NEWS India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic
11:09
India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic
DECES Vestea tragică care a șocat toată Turcia. Creatoarea de modă Ayşegül Eraslan și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani
10:27
Vestea tragică care a șocat toată Turcia. Creatoarea de modă Ayşegül Eraslan și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci

