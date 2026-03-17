🚨 Parlamentul dezbate bugetul de stat. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie

Comisiile reunite pentru buget din parlament încep marți analiza sumelor alocate ministerelor și ordonatorilor principali de credite, pentru a face raportul necesar pentru plenul reunit. Joi va fi votul final pe proiectul de buget și pe cel al asigurărilor sociale pe acest an.

10:55 Avocatul Poporului, buget mai mic în 2026 cu 2,8% Comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului au acordat, marți, raport favorabil proiectul bugetului de stat pe 2026 pentru Avocatul Poporului. Proiectul Guvernului propune pentru Avocatul Poporului un buget de 24.249.000 lei, atât la creditele bugetare, cât și la creditele de angajament, în scădere cu 2,88% față de anul trecut. 10:08 Bugetul CCR a trecut de Comisia buget-finanțe cu 33 voturi pentru Bugetul Curții Constituționale a României (CCR) a fost aprobat marți în Comisiile parlamentare reunite de buget-finanțe, cu 33 de voturi ‘pentru’, 11 ‘împotrivă’ și două abțineri. Bugetul CCR reprezintă 44.350.000 de lei credite de angajament și 44.350.000 lei – credite bugetare, ambele în creștere cu 4,47% față de 2025. 10:08 ICCJ primește cu 50% mai mult la bugetul pentru 2026 Comisiile de specialitate ale Parlamentului au dat aviz favorabil, fără amendamente, bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2026. Proiectul de buget pentru instanţa condusă de Lia Savonea pe anul 2026 prevede, la total general, sumele de 5,02 miliarde lei – credite de angajament (creștere de 49,95% față execuția preliminată din 2025) și de 4,99 miliarde lei – credite bugetare (creștere de 49,16% față de anul trecut). La capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 4,94 miliarde lei (creștere de 47,9% față de 2025). Un reprezentant al instanței supreme a explicat că majorarea bugetului pe anul viitor este cauzată de plata drepturilor salariale restante.

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că bugetul României pentru 2026 este construit pe o creștere economică prognozată de 1% și o inflație medie de aproximativ 6,5% și are la bază trei piloni: responsabilitate, echilibru și dezvoltare.

”Am asigurat un spațiu de investiții foarte important, vorbim de aproape 164 de miliarde de lei, este un spațiu generos care în primul rând acoperă nevoia de finanțare și nevoia de finalizare a proiectelor din PNRR”, spune Alexandru Nazare.

Luni comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectele de buget pentru fiecare minister și pentru mai multe instituții.

Cine primește mai mulți bani din buget

Alocări mai mari pentru acest an au primit, printre altele, Ministerele Agriculturii, Justiției, Mediului, Culturii și Apărării. PSD a depus mai multe amendamente, precum scutirea de la plată a contribuțiilor la sănătate în cazul mamelor, veteranilor și văduvelor de război, pentru personalul monahal și pentru foștii deținuți politic.

A fost adoptat amendamentul social-democraților care vizează suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu aproximativ un miliard de lei pentru măsuri de susținere a 2,8 milioane de pensionari și în jur de 300 de mii de copii din medii defavorizate.

Mai multe amendamente venite dinspre opoziție sunt aceleași cu cele ale social-democraților, care susțin că sursele de finanțare pot proveni din recuperarea unei părți a arieratelor la contribuții, dar și din sumele suplimentare din TVA în contextul scumpirii carburanților.

PNL și USR nu au depus amendamente și au anunțat că nu vor susține propunerile de modificare a celor două documente în parlament.

