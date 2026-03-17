India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic

India a anunțat că reușit o operațiune strategică majoră în Orientul Mijlociu, escortând în siguranță două nave-cisternă cu gaz lichefiat prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor ridicate din regiune.

Cele două nave aparțin companiei de stat Shipping Corporation of India și transportă gaze naturale lichefiate esențiale pentru industria indiană. Acestea au ajuns deja în ape sigure, fiind în drum spre India, potrivit Mediafax.ro.

De asemenea, un al treilea petrolier, Jag Prakash, se află încă în zona Golfului, sub protecția directă a Marinei indiene.

„O navă de război staționată în regiune continuă să monitorizeze situația și să supravegheze navele care se îndreaptă spre India”, a declarat o sursă pentru presa indiană.

„Operațiunea Sankalp”

Escortarea navelor face parte din Operațiunea Sankalp, lansată de India în urmă cu șapte ani pentru protejarea transporturilor maritime. Inițial concepută pentru a combate pirateria și amenințările grupărilor Houthi, misiunea a devenit acum crucială în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

În operațiune sunt implicate nave de război și aviația militară, iar la momentul intervenției în regiunea Golfului se aflau zeci de nave indiene și mii de militari.

India, al treilea cel mai mare consumator de petrol din lume, depinde masiv de importurile de energie, iar securitatea Strâmtorii Ormuz este vitală pentru economia sa.

În prezent, aproximativ 24.000 de cetățeni indieni lucrează pe nave comerciale din regiune, ceea ce adaugă o dimensiune umană importantă operațiunii.

India a desfășurat până la 30 de nave de război în zonă, prin rotație, și aproximativ 5.000 de militari implicați în operațiune. Autoritățile iau în calcul extinderea prezenței militare, pe fondul instabilității regionale.

Bilanțul pierderilor în armata SUA în războiul din Orient. 13 militari americani uciși și aproape 200 de răniți, în șapte țări