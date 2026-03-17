India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 11:09, Știri externe
India a anunțat că reușit o operațiune strategică majoră în Orientul Mijlociu, escortând în siguranță două nave-cisternă cu gaz lichefiat prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor ridicate din regiune.

Cele două nave aparțin companiei de stat Shipping Corporation of India și transportă gaze naturale lichefiate esențiale pentru industria indiană. Acestea au ajuns deja în ape sigure, fiind în drum spre India, potrivit Mediafax.ro.

De asemenea, un al treilea petrolier, Jag Prakash, se află încă în zona Golfului, sub protecția directă a Marinei indiene.

„O navă de război staționată în regiune continuă să monitorizeze situația și să supravegheze navele care se îndreaptă spre India”, a declarat o sursă pentru presa indiană.

„Operațiunea Sankalp”

Escortarea navelor face parte din Operațiunea Sankalp, lansată de India în urmă cu șapte ani pentru protejarea transporturilor maritime. Inițial concepută pentru a combate pirateria și amenințările grupărilor Houthi, misiunea a devenit acum crucială în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

În operațiune sunt implicate nave de război și aviația militară, iar la momentul intervenției în regiunea Golfului se aflau zeci de nave indiene și mii de militari.

India, al treilea cel mai mare consumator de petrol din lume, depinde masiv de importurile de energie, iar securitatea Strâmtorii Ormuz este vitală pentru economia sa.

În prezent, aproximativ 24.000 de cetățeni indieni lucrează pe nave comerciale din regiune, ceea ce adaugă o dimensiune umană importantă operațiunii.

India a desfășurat până la 30 de nave de război în zonă, prin rotație, și aproximativ 5.000 de militari implicați în operațiune. Autoritățile iau în calcul extinderea prezenței militare, pe fondul instabilității regionale.

Recomandarea autorului:

Bilanțul pierderilor în armata SUA în războiul din Orient. 13 militari americani uciși și aproape 200 de răniți, în șapte țări

FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
11:42
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
PROIECT DE LEGE Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
11:42
Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
FLASH NEWS 🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
11:12
🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
DECES Vestea tragică care a șocat toată Turcia. Creatoarea de modă Ayşegül Eraslan și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani
10:27
Vestea tragică care a șocat toată Turcia. Creatoarea de modă Ayşegül Eraslan și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci

