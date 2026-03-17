Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”

Uniunea Europeană a transmis un mesaj ferm către președintele Donald Trump, refuzând să se implice în securizarea Strâmtorii Ormuz, în plină criză generată de conflictul cu Iranul. Liderii europeni spun clar că nu vor să se implice într-un conflict pe care nu l-au inițiat și despre care nici măcar nu au fost anunțați.

Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre s-au reunit la Bruxelles pentru a analiza solicitarea Washingtonului, însă concluzia a fost clară: Europa nu va participa activ la operațiuni militare în zonă, scrie Politico.eu.

„Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct în joc”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

În cadrul discuțiilor, a fost analizată inclusiv posibilitatea extinderii misiunii navale europene Aspides, astfel încât navele UE să patruleze Strâmtoarea Ormuz. Totuși, statele membre au respins ideea.

„Extinderea acestui mandat pentru a acoperi Strâmtoarea Hormuz… nu a existat nicio dorință din partea statelor membre de a face acest lucru”, a spus Kallas.

Poziția a fost susținută inclusiv de lideri europeni importanți. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat:

„Nu noi am început acest război”.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a exclus orice implicare militară.

„NATO este o alianță defensivă, nu una intervenționistă. Și tocmai de aceea NATO nu are absolut niciun rol aici”.

Trump a amenințat NATO

Refuzul Europei vine în contextul presiunilor exercitate de Donald Trump asupra aliaților NATO, liderul american avertizând că ar fi „foarte rău pentru viitorul NATO” dacă Europa nu răspunde apelului.

Trump a afirmat că discută cu mai multe state și s-a declarat încrezător că Franța ar putea sprijini SUA, exprimându-și în același timp nemulțumirea față de poziția Regatului Unit.

„Spun de ani de zile că, dacă vom avea vreodată nevoie de ei, nu vor fi acolo”, a declarat președintele american.

Replica europeană a fost însă categorică. Vicepremierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a transmis direct: „Nu ne cereți” să trimitem trupe.

Strâmtoarea Hormuz, prin care este transportată aproximativ o cincime din petrolul mondial, rămâne efectiv închisă din cauza amenințărilor Iranului la adresa transportului maritim, ceea ce a determinat ca prețul unui baril de petrol să depășească pragul de 100 de dolari săptămâna trecută.

Cu toate acestea, o misiune NATO asumată în Iran este în prezent mai degrabă improbabilă, potrivit a patru diplomați NATO care au vorbit pentru Politico, atât pentru că este puțin probabil să primească sprijinul unanim necesar din partea aliaților, cât și pentru că ar aduce puțin în plus față de sprijinul bilateral mai rapid pe care aliații l-ar putea mobiliza pentru SUA.

Doi dintre diplomații UE, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că: „Unii aliați nu vor fi convinși să se implice acolo. În plus, nu este direct zona de responsabilitate a NATO”.

Până în prezent, SUA nu au solicitat oficial țărilor NATO sprijin în cadrul alianței, au declarat doi dintre diplomați.

