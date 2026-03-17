Președintele Volodimir Zelenski a semnat proiectul de lege nr. 13037 privind îmbunătățirea disciplinei militare conform standardelor NATO. Documentul definește mecanismele de combatere a discriminării și a hărțuirii sexuale în rândul militarilor, conform presei din Ucraina.

Legea se aplică și unităților Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență

Conform serviciului de presă al Radei Supreme, legea consfințește principiile egalității și nediscriminării și consolidează protecția onoarei și demnității fiecărui militar.

„Legea îmbunătățește procedurile de anchetă internă și obligă comandanții să reacționeze imediat la încălcarea normelor stabilite. De asemenea, se introduc garanții de siguranță pentru persoanele care semnalează încălcări, protejându-le de presiuni sau pedepse nejustificate”, au informat reprezentanții parlamentului.

Legea prevede modificări Statutului disciplinar al Forțelor Armate ale Ucrainei și Statutului serviciului intern al FAU. De acum înainte, fiecare militar trebuie să respecte legislația privind egalitatea de drepturi și șanse între femei și bărbați.

Fiecare membru al armatei trebuie să:

se comporte cu demnitate și onoare;

să respecte onoarea și demnitatea fiecărei persoane;

să respecte legislația privind egalitatea de drepturi și șanse între femei și bărbați;

să prevină și să descurajeze comportamentele inadecvate ale altora, atât verbale, cât și nonverbale, în special cele legate de discriminarea pe bază de gen, rasă, religie, origine etnică, statut social, loc de reședință etc.;

să prevină hărțuirea sexuală, violența bazată pe gen și infracțiunile împotriva libertății și integrității sexuale.

Fiecare militar care află despre astfel de incidente este obligat să informeze unitatea corespunzătoare sau consilierul pe probleme de gen. În plus, legea extinde normele similare la angajații unităților Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

Recomandarea autorului: