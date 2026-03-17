Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”

După ce a obținut o amânare, la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul de propagandă legionară, Călin Georgescu s-a prezentat, tot marți, la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar.

Update 11:12: Călin Georgescu a făcut declarații după semnarea controlului judiciar.

”Bună ziua tuturor, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, pace și bucurie. Vedeți, fără dreapta măsură nu se poate face nimic și nu se poate conduce, guverna o țară spre binele poporului fără principii creștine. Iar astăzi eu semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol, pentru că agricultura depinde de energie și, când prețul la petrol crește, cresc prețurile lucrărilor agricole. Crește prețul la gaz și crește și prețul la îngrășăminte, cresc prețurile la transport și crește și prețul la lanțurile alimentare. Situația agriculturii este aproape de colaps.

Așa încât, în postul mare, eu mă adresez astăzi celor mai bogați oameni din România, cei cu averi mari, și le spun așa: fiți voi binefăcătorii agriculturii românești, salvați ca binefăcători agricultura românească și poporul vă va mulțumi. Dovediți că sunteți patrioți acum, salvând agricultura românească.

Vedeți, lăcomia nu este putere, compasiunea și milostenia da, așa că invit pe toți să fim într-o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu în această perioadă sfântă”, a declarat Clin Georgescu.

Update 11:03: Călin Georgescu a ajuns la Buftea.

Știre inițială

Călin Georgescu a obținut astăzi încă o amânare, până în 28 aprilie, în dosarul de propagandă legionară

Tot astăzi, judecătorii au amânat, pentru 28 aprilie, dezbaterile în dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară. Primul termen al procesului a durat aproximativ 10 minute, după ce avocatul fostului candidat la prezidențiale a cerut un nou termen pentru studierea motivării unei decizii anterioare pronunțate de Tribunalul București.

Avocatul lui Georgescu a susținut în fața instanței că dorește timp suplimentar pentru a analiza motivarea soluției date de Tribunalul București, în condițiile în care, în etapa contestației, a fost nevoie de un complet de divergență.

