Prima pagină » Diverse » Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, prezent la evenimentul care marchează 45 de ani de la zborul cosmic

Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, prezent la evenimentul care marchează 45 de ani de la zborul cosmic

Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, prezent la evenimentul care marchează 45 de ani de la zborul cosmic
Galerie Foto 3
Dumitru Prunariu (s)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, a susținut marți, o conferință de presă referitoare la programul aniversar ce marchează 45 de ani de la zborul cosmic, care va reuni, în perioada următoare, astronauți și specialiști din străinătate și din România.

Dumitru Prunariu (s)

Programul anunțat include o serie de manifestări științifice, educaționale și publice, desfășurate în perioada 12–18 mai, concepute pentru a evidenția impactul momentului din 1981 asupra dezvoltării cercetării aerospațiale și pentru a stimula interesul tinerelor generații pentru domeniile STEM.

Agenda cuprinde o sesiune aniversară găzduită de Academia Română, dedicată semnificației istorice și științifice a misiunii, precum și lansarea emisiunii filatelice „Cosmos 2026”.

Printre principalele evenimente se numără organizarea unei reuniuni de lucru a astronauților europeni, membri ai ASE Europa, și reuniunea Comitetului Executiv ASE.

În plan educațional, programul include întâlniri cu publicul și studenții în Aula Academiei de Științe Economice din București, precum și evenimente organizate în centre universitare din țară, printre care Universitatea Transilvania din Brașov și Academia Forțelor Aeriene, unde sunt prevăzute dialoguri cu comunitatea academică și inaugurarea unui amfiteatru care poartă numele primului român care a fost în spațiu.

Oaspeților străini li se vor prezenta stadiul cercetării și echipamentele moderne ale Infrastructurii paneuropene de cercetare distribuită ELI – Extreme Light Infrastructure de la Măgurele.

La conferința de presă a fost invitat Mugurel Liviu Bălan, cofondator al companiei Romanian InSpace Engineering și lider al diviziei Satellite Systems & AIT, care a prezentat participarea RISE la experimente efectuate la bordul Stației Cosmice Internaționale și realizarea primului satelit activ românesc, precum și pregătirea pentru primele exporturi de High Tech din România.

Participarea astronauților și experților străini conferă programului o dimensiune internațională, contribuind la consolidarea cooperării în domeniul aerospațial și la promovarea valorilor științifice în rândul publicului.

Recomandarea video

Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
REACȚIE Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Stabilitatea economică și ratingul de țară sunt principalele priorități după votul moțiunii
18:36
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Stabilitatea economică și ratingul de țară sunt principalele priorități după votul moțiunii
FLASH NEWS Axios: SUA au avertizat Iranul printr-un mesaj privat înainte de a începe escortarea navelor civile prin Strâmtoarea Ormuz
18:32
Axios: SUA au avertizat Iranul printr-un mesaj privat înainte de a începe escortarea navelor civile prin Strâmtoarea Ormuz
REACȚIE Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 
18:29
Reacția fostului ministru al Agriculturii după căderea Guvernului: „Parlamentul a făcut dreptate fermierilor” 
ECONOMIE Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți
18:26
Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental
18:12
Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental
ACTUALITATE Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia
18:10
Definitiv. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție Internațional Sinaia

Cele mai noi

Trimite acest link pe