A murit Iosif Boda. Boda este una dintre figurile cunoscute ale politicii românești postdecembriste. Fostul consilier al lui Ion Iliescu, fost ambasador al României în Elveția, deputat și analist politic, a murit marți, 5 mai 2026, la vârsta de 80 de ani.

Decesul a fost anunțat în presa locală din Sălaj, printr-un mesaj semnat de copiii săi, Daniel și Ștefan. „Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea în eternitate a scumpului nostru tată IOSIF BODA”, se arată în anunțul publicat de Magazin Sălăjean. Cauza decesului nu este menționată în postare.

De la Jibou la Cotroceni

Iosif Boda s-a născut la 9 martie 1946, la Jibou, în județul Sălaj. După absolvirea liceului din localitatea natală, a urmat Facultatea de Filosofie a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1969, cu specializarea logică.

Lucrarea sa de licență a avut ca temă „Aspecte logice și metodologice ale principiului identității la Leibnitz”.

Presa locală notează și originea sa maghiară, într-un profil biografic publicat după deces, preia Știripesurse.

Epoca „Ștefan Gheorghiu”

După absolvirea facultății, Boda a lucrat ca sociolog la Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, apoi ca asistent și lector universitar la catedrele de sociologie și filosofie ale Academiei de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu”.

În 1972 a fost transferat ca cercetător la Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale, unde din 1976 a devenit secretar științific.

În perioada 1981–1982, a beneficiat de o bursă a Guvernului francez. S-a specializat în științe politice și tehnici de campanie electorală la Sorbona și la Centrul de cercetare a vieții politice franceze contemporane.

Umbra lui Ion Iliescu

După Revoluția din decembrie 1989, Iosif Boda a intrat în prim-planul noii arhitecturi politice. A fost ales membru al CPUN. În martie 1990, a fost numit consilier al președintelui CPUN, Ion Iliescu. După alegerile din 20 mai 1990 și constituirea instituției prezidențiale a devenit director al Direcției de informare, sinteze și documentare a Președinției României, conform aceloerași surse.

În iunie 1997, Iosif Boda a părăsit PDSR alături de Teodor Meleșcanu, Mircea Coșea și Marian Enache. A participat la fondarea Alianței pentru România, formațiune în care a devenit vicepreședinte.

Ruptura a venit pe fondul disputelor interne din PDSR și al solicitărilor de reformare a partidului.

Analist omniprezent