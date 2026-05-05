Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
Actrița Chantal Nobel, figură emblematică a producțiilor TV din anii 1980, a cărei carieră a fost spulberată în plină glorie în urma unui accident rutier, a murit joi, 30 aprilie, la vârsta de 77 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de una dintre fiicele actriței, potrivit Le Monde. „Mama mea s-a stins liniștită. A rămas o luptătoare până în ultima clipă”, a declarat Anne-Charlotte Julian.

Chantal Nobel, pe numele real Chantal Bonneau, s-a născut la Rouen pe 23 noiembrie 1948 și a devenit cunoscută după rolul din serialul „Chateauvallon”, difuzat de Antenne 2 (France 2) în 1985.

Serialul a fost lider de audiență, deși a avut un singur sezon. Motivul, unul tragic: actrița principală a suferit un grav accident rutier, care a lăsat-o cu un handicap sever.

Noaptea fatidică

În noaptea de 27 spre 28 aprilie 1985, după ce a luat parte la celebra emisiune „Champs-Elysee”, Chantal Nobel s-a urcat pasageră într-un bolid Porsche condus de cântărețul Sacha Distel.

Acesta a pierdut controlul mașinii de mare viteză și s-a izbit de un stâlp de beton dintr-o localitate din departamentul Nievre.

Artistul a scăpat cu răni ușoare, dar Chantal Nobel a rămas trei săptămâni în comă.

Culmea ironiei, actrița era pasionată de curse și de raliuri automobilistice și ocupase locul 5 la Paris-Dakar în categoria camion.

Starleta franceză a avut nevoie de trei ani de recuperare și a renunțat la actorie. Ea l-a dat în judecată pe Sacha Distel, care a fost condamnat în cele din urmă la un an de închisoare cu suspendare.

Chantal Nobel s-a căsătorit ulterior cu bijuteriul Jean-Louis Julian și a locuit în Ramatuelle, în apropiere de Saint-Tropez, unde a și murit.

În 2010, actrița a vorbit în termeni emoționanți despre pierderea carierei cinematografice: „Mult timp am fost furioasă, dar acum nu mai sunt…”, a declarat Chantal Nobel.

Sursa foto: Capturi YouTube

