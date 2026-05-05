A doua cea mai mare rafinărie petrolieră din Rusia, Kirishi, și-a încetat marți activitatea ca urmare a unui atac ucrainean cu drone.

Dronele au avariat trei compartimente de distilarea țițeiului, au transmis două surse din industrie către Reuters.

Guvernatorul Leningradului, Alexandru Drozdenko, a relevat public că rafinăria a fost vizată de atacurile ucrainene.

Rafinăria produce în medie 20 de milioane de tone anual de petrol procesat (400.000 de barili pe zi).

La cât se ridică pagubele Rusiei după 4 ani de război?

Industria petrolieră a Rusiei este grav afectată de escaladarea atacurilor ucrainene pe o rază tot mai mare, fiind distruse conducte, porturile rafinăriilor și petroliere.

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei au cauzat pagube de 3 trilioane de dolari economiei ruse.

Iarna trecută, Rusia a atacat infrastructura vitală a Ucrainei, lăsând mulți ucraineni fără curent electric și căldură.

În ultimii ani, cele două țări se atacă în mod reciproc cu roiuri de drone tot mai des.

