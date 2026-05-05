A doua cea mai mare rafinărie petrolieră din Rusia, Kirishi, și-a încetat marți activitatea ca urmare a unui atac ucrainean cu drone.
Dronele au avariat trei compartimente de distilarea țițeiului, au transmis două surse din industrie către Reuters.
Guvernatorul Leningradului, Alexandru Drozdenko, a relevat public că rafinăria a fost vizată de atacurile ucrainene.
Rafinăria produce în medie 20 de milioane de tone anual de petrol procesat (400.000 de barili pe zi).
Industria petrolieră a Rusiei este grav afectată de escaladarea atacurilor ucrainene pe o rază tot mai mare, fiind distruse conducte, porturile rafinăriilor și petroliere.
Atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei au cauzat pagube de 3 trilioane de dolari economiei ruse.
Iarna trecută, Rusia a atacat infrastructura vitală a Ucrainei, lăsând mulți ucraineni fără curent electric și căldură.
În ultimii ani, cele două țări se atacă în mod reciproc cu roiuri de drone tot mai des.
