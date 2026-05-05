Iranul își întoarce fața spre Beijing. Șeful diplomației iraniene merge în China cu câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, se va întâlni miercuri cu omologul său chinez, Wang Yi, cu mai puțin de 10 zile înainte de vizita oficială la Beijing a președintelui Donald Trump.

Încă de la începutul atacurilor Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, cei doi diplomați de rang înalt au avut mai multe convorbiri telefonice și, pe tot parcursul acestor discuții, Wang Yi a cerut încetarea focului și garantarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

Această călătorie a lui Araghchi în China urmează vizitelor recente din Rusia, Oman și Pakistan și are ca scop finalizarea războiului cu Statele Unite și obținerea sprijinului internațional pentru atingerea acestui obiectiv.

Misiunea lui Araghchi în China are loc cu doar câteva zile înainte de vizita de stat a lui Trump, programată să înceapă pe 14 mai și despre care se așteaptă pe scară largă să acopere chestiuni presante, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu.

Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, China achiziționa aproximativ 80-90% din totalul exporturilor de petrol ale Iranului. De la începutul conflictului și blocarea Strâmtorii Ormuz, tranzitul petrolului prin această rută comercială a scăzut considerabil. Beijingul a cerut Iranului cu mai multe ocazii să mențină deschisă strâmtoarea, subliniind că libertatea de navigație este o cerință globală.

În luna aprilie, Wang Yi i-a transmis omologului iranian că drepturile și suveranitatea Iranului trebuie respectate dar, în același timp, acestea trebuie echilibrate cu obligațiile internaționale privind siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

