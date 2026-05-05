Gândul a obținut în exclusivitate noi stenograme din ședința de urgență a PNL, care a avut loc după ce moțiunea de cenzură a trecut, iar Guvernul Bolojan a picat. Nicoleta Pauliuc a avut o intervenție și a adus acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan, printre care că ar fi dat posturi în interiorul partidelor USR și REPER.

Ați dat funcții colegilor din USR, din REPER, SENS, ONG-uri

La scurt timp după votul moțiunii de cenzură, PNL s-a reunit într-o ședință de urgență, în timpul acesteia, Nicoleta Pauliuc a luat cuvântul și a adus acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan.

„Domnule președinte Bolojan, vă respect și cariera dumneavoastră politică și reforma și lucrurile pe care le-ați făcut în ultima perioada și tocmai din acest respect vă voi vorbi sincer, pentru că lucrurile care trebuie spuse astăzi, nu pot fi spuse mâine. În ultima perioadă am invocat consecvența, să ne uităm onest în propria curte, e lecția pro europeană, e lecția euro balcanică, în ultimele 10 luni am repetat că apărăm cu fermitate parcursul pro european al României

Acum vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră pentru că a trecut o moțiune politică ne dezicem pe această construcție, cine apără direcția euroatlantică dacă nu noi. Vom refuza oare invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la o guvernare pro europeană, mi-as dori ca în aceastăîntâlnire să aflu acest răspuns la această întrebare. Pe 21 aprilie, stimați colegi v-am propus o rezoluție de disociere totală de AUR, SOS și POT EST. Propunerea nu a fost din păcate supusă la vot pentru că anulăm această propunere spusă la vot, nu vedeam că astăzi alături de PSD, AUR a votat căderea guvernului Bolojan și nu s-a putut produce cu sprijinul AUR. În ultimele zile am văzut o operațiune totală din partea unor colegi de albire a partidului AUR, care AUR a sprijinit ieșirea din NATO și UE a României, aceasta nu este consecvență, stimați colegi, o capitulare în fața unei convenții morale pe care PNL a apărat-o 5 ani. Traseismul am criticat ani de zile traseismul și cumpărarea de oameni la bucată și din păcate de prea multe ori în ultimele zile am făcut Breaking News pe știri, sunt colegi de-ai noștri care au negociat la bucată colegi de-ai noștri din Parlamentul României. Deci, încă o dată trebuie să ne uităm și în propria oglindă, domnule președinte e adevărat că ați dat funcții colegilor din USR, din REPER, SENS, ONG-uri ca să fie posibilă câștigarea și alegerea domnului Ciucu în funcția de primar general, iar din păcate aceste posturi au fost prea scumpe pentru colegi de-ai noștri, nu s-au mai regăsit în poziții pe care PNL le-ar fi putut ocupa, ne-am asumat în ultima perioadă măsuri, am explicat românilor și am pierdut puncte în sondaje. Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri putem propune, noi în acest Birou Politic Național, să plecăm de la guvernare, să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale, eu nu cred că putem face acest lucru în mod conștient”, a spus Pauliuc.

„Trebuie să sancționăm comportamentul colegilor din PSD”

Aceasta a punctat și faptul că singura persoană care a fost consecventă față de partidul AUR a fost președintele Nicușor Dan, care, după spusele ei și-a păstrat poziția pe care și-a clădit campania prezidențială. Ea a criticat și gestul făcut de PSD care inițial a spus că nu își dorește un parteneriat cu AUR, pe motiv că prezintă un pericol pentru România, însă cele două partide s-au aliat pentru a da jos Guvernul Bolojan.

„L-am susținut în turul doi pe președintele Nicușor Dan și aici o să spun ceva ce poate ar trebui să recunoască deschis, singurul om care a fost consecvent față de AUR în această perioadă a fost președintele Nicușor Dan. Nu s-a întâlnit cu liderii lor, și-a păstrat poziția pe care și-a clădit campania prezidențială și a câștigat alegerile. Astăzi, partenerul nostru Nicușor Dan a fost transformat în cel mai mare dușman al PNL. Vrem să nu avem în președinte un partener, haideți să dăm un răspuns sincer pentru că presa așteaptă, și românii așteaptă. Dacă da, răspunsul este da, comportamentul ultimelor săptămâni nu mai are nicio justificare. Trebuie să sancționăm comportamentul colegilor din PSD, în altă zi au spus că nu vor face, că AUR este un pericol pentru România, iar astăzi au votat alături de AUR o moțiune de cenzură. Eu cred că liniile pe care PNL trebuie să le aducă în următoarea perioadă sau ce ar trebui PNL să facă în următoarea perioadă este să vină la masa negocierilor, o coaliție pro europeană unde toate partidele participante să semneze că AUR este un partid extremist și că nu vor colabora cu el, este un lucru pe care eu îl aștept din partea colegilor, ce înseamnă cu adevărat demnitatea și consecvență. Am auzit voci care au spus că au stat la masa negocierilor pentru a păstra PNL la Guvernare ar fi o, o lipsă de demnitate eu cred contrariul. Echitatea nu e încăpățânare, iar consecvența nu este rigiditate. Un partid demn își apără munca și nu fuge când lupta devine grea, iar un partid consecvent rămâne pe direcție, nu pe scaun. Iar direcția PNL euroatlantică, reformistă, partener al președintelui, se apără stimați colegi. Mai bine la guvernare, decât din opoziție. Aș spune că suntem parte din soluție și apoi a sărit peste la prima furtună este inconsecvență, iar eu nu vreau să fac parte dintr-un partid și îmi doresc acest lucru și mesajul nostru trebuie să fie că nu vrem să facem cadou țara celor care sunt pregătiți și au planuri pentru demolat, eu cred în acest partid, cred că am rezistat la furtuni mai grele și am ieșit la lumină. Demnitatea PNL nu este să trecem în opoziție, pentru că ne-am supărat. Demnitatea PNL să își apere munca, partenerii, direcția și să nu lase România pradă celor care vor să o demoleze, pentru că asta înseamnă consecvența pe care o propun. Să separăm apele, când vorbim de opoziție o platformă pe care nu ați vrut să o recunoașteți lucruri pe care și noi le aflăm astăzi”, a mai spus Pauliuc.

