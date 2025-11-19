Prima pagină » Diverse » Durere puternică de picior, în timpul unui zbor cu avionul. Ce boală avea un bărbat

Durere puternică de picior, în timpul unui zbor cu avionul. Ce boală avea un bărbat

19 nov. 2025, 14:37, Diverse
Durere puternică de picior, în timpul unui zbor cu avionul. Ce boală avea un bărbat

Durerea intensă, umflarea picioarelor sau schimbarea culorii pielii sunt semne și simptome care pot indica o afecțiune severă, precum tromboza venoasă profundă. Netratată, boala da complicații grave, care pot ajunge până la embolie pulmonară, de altfel o urgență medicală.    

Mihail, un bărbat de 56 ani, care era activ și se știa sănătos, a simțit pentru prima dată o durere puternică în piciorul stâng, de sus până jos, în timpul unui zbor de nouă ore cu avionul. Disconfortul nu dispărea, deși încercase să atenueze simptomele cu ciorapi compresivi, până la sosirea în țară. Durerea persistentă l-a făcut să meargă direct la urgențe, unde a fost investigat și diagnosticat cu tromboflebită. A urmat internarea, tratamentul medicamentos și toate controalele necesare. Deși evoluția părea favorabilă, pacientul a cerut o a doua opinie medicală, ocazie cu care s-a descoperit că vena safenă era trombozată, motiv pentru care medicul a recomandat îndepărtarea ei chirurgicală. Intervenția a decurs bine, iar recuperarea a fost rapidă.

După o perioadă, simptomele însă au revenit: picior umflat, culoare schimbată, durere intensă. Mihail s-a prezentat din nou la spital, a făcut un nou set de investigații și a primit tratament. Deși tratamentul urmat era unul corect, circulația la nivelul membrului inferior stâng rămânea afectată.

La recomandarea medicului curant, Mihail a ajuns la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog și coordonatoarea Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR.

Evaluarea completă a indicat o tromboză venoasă profundă ilio-femuro-poplitee, o afecțiune severă, cu risc major de complicații, precum embolia pulmonară. Pe baza investigațiilor imagistice și a istoricului pacientului, Dr. Rodica Niculescu a recomandat tratament intervențional: tromboaspiratie AngioJet și angioplastie periferica pe tot traiectul venos afectat. Procedura endovasculară permite îndepărtarea cheagurilor prin aspirație activă și restabilirea fluxului sanguin, reprezentând o alternativă modernă la intervențiile chirurgicale de tip trombectomie.

În cazul lui Mihail, abordul venos a fost dificil, din cauza unui tromb masiv prezent la nivelul venei poplitee și a unei ocluzii cronice extinse. Intervenția de cardiologie intervențională s-a desfășurat fără probleme în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR, dotat cu tehnologie de ultimă generație, și s-a încheiat cu succes. Simptomele s-au ameliorat, iar riscul de complicații grave a fost redus considerabil.

Pacientul a apreciat profesionalismul echipei și comunicarea clară din partea medicului. Și-a recăpătat calitatea vieții, dar urmează în continuare tratamentul recomandat și se prezintă periodic la control.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de tratament pentru TVP prin proceduri endovasculare, atunci când există indicație. Intervențiile de cardiologie intervențională sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente de ultimă generație, inclusiv cu două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7.

Dacă recomandarea pentru tratamentul trombozei venoase profunde este o intervenție de trombectomie, prin chirurgie vasculară, atunci operațiile au loc la Spitalul Clinic SANADOR într-un bloc operator bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

