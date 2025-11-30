George Simion, în Congresul AUR de la Alba Iulia: Orice e posibil în 2026, chiar și să fiu arestat

George Simion vine cu un scenariu exploziv pentru 2026. Liderul suveranist, reales duminică președinte al AUR, susține că este posibilă atât arestarea sa de către „sistemul represiv”, cât și ajungerea AUR la guvernare.

„Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: de la a fi arestat de către sistemul represiv de la care te poți aștepta la orice până la a forma o guvernare pentru românii care au atâta nevoie de un stat care să lucrează pentru ei, nu contra lor”, a afirmat Simion, la Congresul AUR.

Congresul AUR a avut loc la Alba Iulia, la șase ani de la înființarea partidului. Dan Dungaciu a fost ales prim-vicepreședinte al formațiunii, iar Petrișor Peiu președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR.