David Popovici a spus care e dorința sa cea mai mare. „Mi-ar plăcea foarte mult”

26 dec. 2025, 11:53
David Popovici a declarat că-și dorește să traverseze Statele Unite ale Americii cu mașina. Ar vrea să viziteze parcurile naționale din SUA și să ajungă și în Canada.

David Popovici are un palmares impresionant, fiind și dublu campion mondial în probele de 100 și 200 de metri liber.

„Mi-ar plăcea foarte mult să îmi închiriez o mașină de pe coasta de vest a Statelor Unite sau să îmi transport mașina mea acolo, dar nu cred că are sens. Și să fac din Washington până în California, poate și Canada. Poate și parcuri naționale”, a declarat David Popovici, potrivit as.ro. Marele campion a spus și care a fost cel mai frumos cadou primit în copilărie. „Nu știu care e primul cadou, dar știu care a fost preferatul. Mi-am dorit niște bețe Shaolin și am înțeles ulterior că Moș Crăciun a rezolvat cumpărând o coadă de mătură pe care a tăiat-o în două și a scris caractere în chineză, în japoneză, ceva de genul. Am fost cel mai fericit”.

„A avut oameni în jurul lui care l-au ajutat”

David Popovici a fost aproape să nu participe la Mondiale, iar antrenorul său Adrian Rădulescu a povestit, la Digi Sport: „Prima reacție din partea mea a fost: Glumești? Nu există așa ceva…E o reacție a antrenorului autoritar care spune: Așa trebuie să facem. Dar noi am construit o relație mai profundă în toți acești ani. Am vorbit cu el. A avut frica de a atinge potențialul maxim, frica de succes. I-am zis: Da, e o explicație ciudată, dar de fapt nu e.

Ajungi să te întrebi: Meriți tu astea? Da, David Popovici și-a pus întrebarea asta. Toată lumea ajunge să-și pună întrebarea asta. Aici e o bilă albă pentru caracter și empatia pe care o are David. Dacă ar fi fost un robot, ca să evit ideea de psihopat, ar fi spus: Eu câștig, nu contează ce e în jurul meu, voi face asta cu orice preț. Este un individ cu o inteligență aparte. Nu am reușit să-l conving și nici nu am încercat, i-am zis doar să-i dea timp gândului, să nu treacă la concluzii. Din fericire, a avut oameni în jurul lui care l-au ajutat. Prietena lui Taisia l-a ajutat cu siguranță, a venit acolo, au stat de vorbă, l-a încurajat”.

