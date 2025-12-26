Istvan Kovacs, pe locul patru în topul celor mai buni arbitri din lume

Istvan Kovacs este pe locul patru al celor mai buni arbitri din lume, în topul alcătuit de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.

Arbitrul de 41 de ani are 54 de puncte în acest clasament, la unul de Francois Letexier și Szymon Marciniak. Primul în ierarhie e Clement Turpin, 65 de puncte.

Istvan Kovacs a spus la Antena 3 ce obiectiv are în 2026, cum a ajuns să fie arbitru și cât va mai activa în acest domeniu.

„Am jucat fotbal de la vârsta de 11 ani și în paralel am făcut cursul de arbitri la 14 ani, în 1999, și pot să spun că de atunci până la vârsta de 20 de ani am jucat și fotbal, am și arbitrat și de la 20 de ani am decis să urmez această cale, calea arbitrajului. Și se dovedește sau s-a dovedit că am ales bine.

Mi-am dat seama că nu pot să ajung ca și fotbalist la un nivel înalt și asta a fost decizia, asta a fost factorul care m-a împins mai mult spre arbitraj. Mă antrenez de cinci ori pe săptămână, când nu am meciuri, intermediară, să spun așa, și un ciclu săptămânal constă într-un antrenament de mare intensitate, după agilitate, coordonare, sprinturi și bineînțeles mă duc și la sală de forță ca să mă simt mai puternic.

Cu cât mai mult te pregătești, cu atât mai mult creierul tău este, să zic așa, oxigenat în timpul jocului și spre sfârșitul partidelor poți să fii lucid și să iei deciziile cele mai bune sau cele mai corecte pe terenul de joc.

Eu am susținut întotdeauna ideea că arbitrajul video este și va fi de mare folos tuturor arbitrilor și nu doar arbitrilor. O să fie de folos fotbalului pentru că se corectează greșelile majore. Întotdeauna vor rămâne câteva situații, să spun așa gri, care rămân la latitudinea arbitrului.

Dar cel mai important lucru este faptul că greșelile majore vor fi corectate și echipele pot să părăsească terenul de joc cu ideea că cel mai bun a câștigat partida respectivă, iar arbitrii cu ideea că şi-au făcut datoria şi o să aibă conştiinţa împăcată că nimeni nu îi arată cu degetul”, a declarat la Antena 3.

„Îmi doresc să ajung la un turneu final, la Campionatul Mondial”

„Bineînțeles că după o partidă nereușită, când atât media, presa, toată lumea te acuză de niște lucruri pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut și într-adevăr astea sunt momente dificile, dar mai dificil este să recunoști că ai greșit, să găsești modalitatea să treci peste și să poți să iei de la capăt. Încerc, obiectiv, să analizez faza respectivă sau situațiile respective, să realizez de ce am făcut greșeala respectivă și din momentul respectiv după ce am realizat, încerc să găsesc o modalitate ca pe viitor să nu le mai comit și bineînțeles că nu este ok să te uiți în trecut și de aia încerc să uit fazele respective.

Mi-ați adus aminte acum, că am spus cândva că îmi doresc să ajung la 1000 de meciuri. De-a lungul anilor sau în ultimii ani, am uitat de această bornă. Îmi doresc să ajung la un turneu final, la Campionatul Mondial. Mai am câțiva ani de arbitrat. Primul țel este la Campionatul Mondial din 2026 și după aia vom vedea ce se va întâmpla. Până atunci trebuie să iau pas cu pas fiecare partidă, așa că următorul țel este următoarea delegare. Având în vedere că am fost delegat și la finala Ligii Campionilor și am fost selectat ca să particip și la Campionatul Mondial al Cluburilor, pot să spun că a fost cel mai bun sezon al carierei mele”, a mai declarat acesta, potrivit sursei citate.