Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție documentele desecretizate în 23 decembrie 2025.

„Pe 23 decembrie 2025, s-a petrecut un eveniment tratat aiurea de presa noastră, mai mult sau mai puțin independentă. E vorba de transcrierea convorbirilor dintre președintele George Bush și Vladimir Putin din 2001 până în 2008, în urma unei desecretizări din partea National Security Archive, pe baza legii liberei informații. E un eveniment deoarece stenograme arată o decizie a celor doi președinți de a fi în contact, de a discuta toate problemele controversate, dar mai ales ne explică de ce Administrația Trump insistă atât de mult cu încheierea războiului din Ucraina. S-a văzut în acest obiectiv asumat de către Donald Trump, un fel de de dileală, o achiță, o concesie făcută Ucrainei, o atitudine împotriva partidului democrat. Nimic mai fals. După părerea mea, desecretizarea acestor convorbiri ne arată că indifierent cine ar fi fost președinte american, acum, ar fi căutat să încheie războiului. De asemenea, și-ar fi dat seama că Rusia nu poate fi înfrântă. În 2001, Putin îl avertizează amical pe președintele american că Federația Rusă consideră o linie de roșie de netrecut admiterea Ucrainei în NATO. Cu acest prilej, își expune teoria sa potrivit căreia statul ucrainean este un stat artificial creat în perioada Uniunii Sovietice”, a spus Ion Cristoiu.

„Cred că o punere la încercare a fost și războiul din Ucraina”

„Semnalarea, avertismentul în legătură cu extinderea NATO a avut loc și în 2008. Cu toate acestea, americanii au insistat să se pună problema admiterii Ucrainei în NATO și la summitul de la București, sfidând rezistența rușilor, americanii au impus punerea subiectului pe agenda reuniunii, chiar dacă nu s-a ajuns la o decizie de admitere imediată. A rămas decizia de adminitere NATO a Ucrainei.

Așadar, una din cauzele războiului din Ucraina o reprezintă refuzul Rusiei categoric de a lăsa Ucraina în NATO. Prin urmare, ar fi trebuit să se țină cont. De ce nu s-a ținut cont? Pentru că s-a considerat de către Occident și americani că Rusia este slabă, că este Rusia lui Elțîn, fără să își dea seama că era Rusia lui Putin, și că e bine chiar să o punem la încercare. Cred că o punere la încercare a fost și războiul din Ucraina. N-am nicio îndoială că a fost o provocare americană.

Americanii au vrut să vadă dacă Rusia este slabă, puternică. După aproape 4 ani de război, au văzut că Rusia nu poate fi înfrântă și că trebuie să se țină cont și de pretențiile Federației Ruse. Așadar, tot ce se întâmplă acum cu procesul de pace este un fel de constatare de către America a faptului că Rusia nu poate fi îngenuncheată”, a conchis publicistul.

