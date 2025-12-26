Apar noi dezvăluiri legate de moartea regizorului american Rob Reiner. Ce au descoperit medicii legiști

Noi detalii importante vin să contureze tabloul morții regizorului american Rob Reiner, ucis în locuința sa din Brentwood, Los Angeles, împreună cu soția, Michele Singer Reiner. Cele două cadavre au fost descoperite duminică, 14 decembrie.

Site-ul online TMZ a publicat certificatele de deces ale soților Reiner, care au fost eliberate de Departamentul de Sănătate Publică al Comitatului Los Angeles.

Care a fost cauza mortții lui Rob Reiner

Documentele autorităților precizează că trupul lui Rob Reiner a fost găsit la ora 15:45, iar cel al soției la un minut distanță, 15:46.

La cauza morții, legiștii au trecut „leziuni multiple provocate de un obiect ascuţit”, iar la circumstanţele producerii a fost scris „omucidere” şi „cu un cuţit, de către o altă persoană”.

Din câte și-au dat seama specialiștii, intervalul dintre momentul atacului şi decesul regizorului a fost de numai „câteva minute”. Nu se știu cu precizie, totuși, ora şi data decesului, aceste detalii fiind înregistrate ca „necunoscute”.

Pe certificatele de deces se menționează şi „incinerare/reşedinţă”, dar nu există nicio informație oficială că ar fi avut loc.

Marți, 23 decembrie, doi dintre copiii familiei Reiner au dat o nouă declaraţie, anunțând că se pregăteşte o slujbă de comemorare: „Jake şi Romy Reiner sunt recunoscători pentru dragostea şi sprijinul pe care le-au primit. Ei vor comunica mai târziu informaţii despre slujba de comemorare în cinstea părinţilor lor”.

Nick Reiner, celălalt fiu, despre care există suspiciunea că ar fi autorul dublei crime, a apărut în faţa instanţei la 17 decembrie, dar nu a pledat, încă. O audiere preliminară a sa a fost programată pentru data de 7 ianuarie.

Problemele lui Nick Reiner

În trecut, Nick Reiner a vorbit public despre dependența de droguri, care a început în adolescență. Într-un interviu pentru revista People în 2016, Nick a declarat că a trăit perioade de timp pe stradă și a trecut prin numeroase cure de dezintoxicare, începând de la vârsta de 15 ani.

Experiențele sale au stat la baza filmului „Being Charlie”, lansat în 2016, regizat de Rob Reiner și co-scris de Nick Reiner. Filmul prezintă povestea unui tânăr dependent de droguri, aflat într-o luptă continuă cu eșecurile tratamentelor de reabilitare, iar ca bază de inspirație au stat experiențele reale ale familiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?

Fiul regizorului Rob Reiner, Nick Reiner, arestat după moartea violentă a părinților săi

Celebrul regizor Rob Reiner și soția sa Michele au fost găsiți morți la reședința lor din Los Angeles. Fiul vedetei, principalul suspect al crimei