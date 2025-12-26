Prima pagină » Sport » Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”

Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”

26 dec. 2025, 11:02, Sport
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”

Gigi Becali a spus că nu mai merge în pelerinaj la Muntele Athos și acum se roagă la patru biserici, Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita.

Patronul FCSB a anunțat că va ajunge și la Mormântul Sfânt de la Ierusalim pentru a vedea ce trăiri are și că Patriarhia e cel mai sfânt loc de pe pământ.

Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali

Finanțatorul echipei roș-albastre e recunoscut ca fiind foarte credincios. A fost de multe ori în pelerinaj la Muntele Athos și a donat sume imense călugărilor români de acolo.

„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-a intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Horia, sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și care nu le știu mulți. Eu dau Slavă Domnului că mi-a dat mie Dar. Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc.

M-am obișnuit în anumite locuri. Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Mănăstirea Darvari. Acolo am început eu să merg zi de zi, zi de zi. Acum merg o dată la 2-3 săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi.

Pe urmă m-am mutat la Plumbuita. Când intru în Plumbuita, îmi aduc aminte de locurile mele unde stăteam și mă rugam. Și iar mă bufnește plânsul că îmi aduc aminte de adolescența mea. Și pe urmă m-am mutat la Cernica. Îmi aduc aminte de bărbăția mea, acolo am crescut. Și după aia, când ajung la Patriarhie, încep să se simtă înțelepciunea și bătrânețile mele. La Patriarhia Română este pentru mine cel mai sfânt loc de pe fața pământului.

E posibil să mai fie la Mormântul Sfânt, o să mă mai duc. Când am fost n-am simțit așa, nu știam. Dar ce simt la Patriarhie, nu am simțit nicăieri pe fața pământului unde am fost”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”
11:00
Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”
BREAKING NEWS Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
10:59
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
10:45
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt
10:40
Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt

Cele mai noi