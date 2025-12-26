Gigi Becali a spus că nu mai merge în pelerinaj la Muntele Athos și acum se roagă la patru biserici, Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita.

Patronul FCSB a anunțat că va ajunge și la Mormântul Sfânt de la Ierusalim pentru a vedea ce trăiri are și că Patriarhia e cel mai sfânt loc de pe pământ.

Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali

Finanțatorul echipei roș-albastre e recunoscut ca fiind foarte credincios. A fost de multe ori în pelerinaj la Muntele Athos și a donat sume imense călugărilor români de acolo.

„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-a intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Horia, sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și care nu le știu mulți. Eu dau Slavă Domnului că mi-a dat mie Dar. Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc.

M-am obișnuit în anumite locuri. Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Mănăstirea Darvari. Acolo am început eu să merg zi de zi, zi de zi. Acum merg o dată la 2-3 săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi.

Pe urmă m-am mutat la Plumbuita. Când intru în Plumbuita, îmi aduc aminte de locurile mele unde stăteam și mă rugam. Și iar mă bufnește plânsul că îmi aduc aminte de adolescența mea. Și pe urmă m-am mutat la Cernica. Îmi aduc aminte de bărbăția mea, acolo am crescut. Și după aia, când ajung la Patriarhie, încep să se simtă înțelepciunea și bătrânețile mele. La Patriarhia Română este pentru mine cel mai sfânt loc de pe fața pământului.

E posibil să mai fie la Mormântul Sfânt, o să mă mai duc. Când am fost n-am simțit așa, nu știam. Dar ce simt la Patriarhie, nu am simțit nicăieri pe fața pământului unde am fost”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.