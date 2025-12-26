Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet

Astăzi suntem în a doua zi de Crăciun, iar majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail au revenit la activitate. Totuși, pe final de an urmează noi modificări de program. Deja marile magazine au anunțat orarul special de Revelion și început de an, pentru ca românii să știe exact când își pot face cumpărăturile.

Fie că vrei să-ți refaci stocurile de alimente sau băuturi, sau fie că vrei doar să faci o plimbare relaxantă după mesele de Crăciun, multe dintre marile lanțuri de magazine și-au deschis din nou porțile astăzi pentru cumpărători.

Unele dintre magazine au anunțat deja că și-au adaptat programul de funcționare pentru perioada dintre Crăciun și Revelion, dar și pentru primele zile din ianuarie, scrie Mediafax.ro.

Iată orarul anunțat până acum:

Mega Image

26 decembrie 2025: 09:00 – 19:00

27 – 30 decembrie 2025: program normal

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00

3 ianuarie 2026: program normal

Auchan

26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Reprezentanții Auchan precizează că în orașe precum Iași, Timișoara sau Suceava pot exista programe speciale, în funcție de locație.

Lidl

26 decembrie 2025: închis

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: program adaptat, în funcție de centrul comercial sau locație

Penny

26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour Hypermarket

26 – 28 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 23:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00

27 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Sezamo – program special de sărbători

26 decembrie: 10:00 – 19:00

27 – 30 decembrie: 06:00 – 23:00

31 decembrie: 06:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful – livrări online

Freshful a anunțat un program extins înainte de Ajun, dar cu pauză de sărbători:

24 decembrie: livrări între 07:00 – 18:00

25 – 26 decembrie: fără livrări

27 – 30 decembrie: 07:00 – 00:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: fără livrări

2 ianuarie: livrări între 10:00 – 23:00

Din 3 ianuarie, se revine la programul normal în marea majoritate a marilor lanțuri de supermarketuri.