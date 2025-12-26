Prima pagină » Actualitate » Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet

Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet

Mihai Tănase
26 dec. 2025, 11:07, Actualitate
Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet
Supermarket - Foto: Freepik.com

Astăzi suntem în a doua zi de Crăciun, iar majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail au revenit la activitate. Totuși, pe final de an urmează noi modificări de program. Deja marile magazine au anunțat orarul special de Revelion și început de an, pentru ca românii să știe exact când își pot face cumpărăturile.

Fie că vrei să-ți refaci stocurile de alimente sau băuturi, sau fie că vrei doar să faci o plimbare relaxantă după mesele de Crăciun, multe dintre marile lanțuri de magazine și-au deschis din nou porțile astăzi pentru cumpărători.

Unele dintre magazine au anunțat deja că și-au adaptat programul de funcționare pentru perioada dintre Crăciun și Revelion, dar și pentru primele zile din ianuarie, scrie Mediafax.ro.

Iată orarul anunțat până acum:

Mega Image

  • 26 decembrie 2025: 09:00 – 19:00
  • 27 – 30 decembrie 2025: program normal
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
  • 3 ianuarie 2026: program normal

Auchan

  • 26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Reprezentanții Auchan precizează că în orașe precum Iași, Timișoara sau Suceava pot exista programe speciale, în funcție de locație.

Lidl

  • 26 decembrie 2025: închis
  • 27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland

  • 26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: program adaptat, în funcție de centrul comercial sau locație

Penny

  • 26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00
  • 27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour Hypermarket

  • 26 – 28 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
  • 29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 23:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market

  • 26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00
  • 27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express

  • 26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00
  • 27 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis

Sezamo – program special de sărbători

  • 26 decembrie: 10:00 – 19:00
  • 27 – 30 decembrie: 06:00 – 23:00
  • 31 decembrie: 06:00 – 18:00
  • 1 ianuarie: închis
  • 2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful – livrări online

Freshful a anunțat un program extins înainte de Ajun, dar cu pauză de sărbători:

  • 24 decembrie: livrări între 07:00 – 18:00
  • 25 – 26 decembrie: fără livrări
  • 27 – 30 decembrie: 07:00 – 00:00
  • 31 decembrie: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie: fără livrări
  • 2 ianuarie: livrări între 10:00 – 23:00

Din 3 ianuarie, se revine la programul normal în marea majoritate a marilor lanțuri de supermarketuri.

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
SPORT Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
11:02
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
BREAKING NEWS Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
10:59
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
10:45
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
FLASH NEWS România, sub asediul gerului. În ce localitate din țară se înregistrează cele mai scãzute temperaturi. Câte grade sunt în Capitală
10:33
România, sub asediul gerului. În ce localitate din țară se înregistrează cele mai scãzute temperaturi. Câte grade sunt în Capitală
SPORT Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de meciul Turcia – România! Care a fost bilanțul lui 2025
10:19
Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de meciul Turcia – România! Care a fost bilanțul lui 2025

Cele mai noi