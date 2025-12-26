Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet

Astăzi suntem în a doua zi de Crăciun, iar majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail au revenit la activitate. Totuși, pe final de an urmează noi modificări de program. Deja marile magazine au anunțat orarul special de Revelion și început de an, pentru ca românii să știe exact când își pot face cumpărăturile.
Fie că vrei să-ți refaci stocurile de alimente sau băuturi, sau fie că vrei doar să faci o plimbare relaxantă după mesele de Crăciun, multe dintre marile lanțuri de magazine și-au deschis din nou porțile astăzi pentru cumpărători.
Unele dintre magazine au anunțat deja că și-au adaptat programul de funcționare pentru perioada dintre Crăciun și Revelion, dar și pentru primele zile din ianuarie, scrie Mediafax.ro.
Iată orarul anunțat până acum:
Mega Image
- 26 decembrie 2025: 09:00 – 19:00
- 27 – 30 decembrie 2025: program normal
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
- 1 ianuarie 2026: închis
- 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
- 3 ianuarie 2026: program normal
Auchan
- 26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
- 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00
Reprezentanții Auchan precizează că în orașe precum Iași, Timișoara sau Suceava pot exista programe speciale, în funcție de locație.
Lidl
- 26 decembrie 2025: închis
- 27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
- 2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00
Kaufland
- 26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
- 2 ianuarie 2026: program adaptat, în funcție de centrul comercial sau locație
Penny
- 26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00
- 27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
- 2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00
Carrefour Hypermarket
- 26 – 28 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
- 29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 23:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
Carrefour Market
- 26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00
- 27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
Carrefour Express
- 26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00
- 27 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie 2026: închis
Sezamo – program special de sărbători
- 26 decembrie: 10:00 – 19:00
- 27 – 30 decembrie: 06:00 – 23:00
- 31 decembrie: 06:00 – 18:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: 06:00 – 23:00
Freshful – livrări online
Freshful a anunțat un program extins înainte de Ajun, dar cu pauză de sărbători:
- 24 decembrie: livrări între 07:00 – 18:00
- 25 – 26 decembrie: fără livrări
- 27 – 30 decembrie: 07:00 – 00:00
- 31 decembrie: 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie: fără livrări
- 2 ianuarie: livrări între 10:00 – 23:00
Din 3 ianuarie, se revine la programul normal în marea majoritate a marilor lanțuri de supermarketuri.