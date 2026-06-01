Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, mentorul spiritual, ale cărui învățături ajută la crearea unei lumi fără violență, vine la București

De mai bine de patru decenii, Gurudev inspiră oamenii spre o viziune: crearea unei societăți fără stres și fără violență. El și-a început misiunea într-un mic sat din sudul Indiei, cu o perioadă de reflecție profundă în tăcere. Din 1981, munca lui Gurudev a crescut într-un fenomen global, în care a atins peste 800 de milioane de oameni în 180 de țări.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, omul care a inspirat 800 de milioane de oameni din întreaga lumea cu viziunea sa simplă, dar profundă, omul care vrea să construiască o societate fără stres și fără violență, vine pentru prima oară la București, între 10 și 12 iunie.

Învățător spiritual Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, omul care a inspirat 800 de milioane de oameni din întreaga lumea cu viziunea sa simplă, dar profundă, omul care vrea să construiască o societate fără stres și fără violență. vine pentru prima oară la București, între 10 și 12 iunie.- Pacea începe în interior

Învățăturile lui Gurudev îi ajută pe oameni să reducă stresul, să-și găsească pacea interioară și să dobândească o viziune mai profundă asupra vieții. Unul dintre harurile pe care le-a împărtășit lumii este o tehnică de respirație inovatoare, Meditația Respirației SKY, cunoscută și sub numele de Sudarshan Kriya.

SKY îi ajută pe oameni să intre în contact cu pacea și înțelegerea din interiorul lor. Această abordare unică a devenit subiectul a peste 100 de studii independente. Cercetări la Stanford și Yale au demonstrat că SKY reduce anxietatea, impulsivitatea, stresul și depresia, contribuie la dezvoltarea funcției cognitive și ajută somnul profund.

Gurudev este, de asemenea, autorul bestsellerului național The Wall Street Journal, Notes for the Journey Within. El a format 27.000 de instructori și inspiră, de asemenea, o comunitate mondială de 15 milioane de persoane.

A susținut discursuri la Națiunile Unite, Uniunea Europeană, parlamentele naționale, legislativele statelor, Davos și altele.

Activități umanitare și contribuția la pacea mondială – Dragostea manifestată este un serviciu adus omenirii

Încă de la început, viziunea lui Gurudev s-a manifestat prin muncă umanitară. Pe măsură ce oamenii au experimentat transformarea prin programele sale, mulți au devenit în agenți puternici ai schimbării sociale care au început să conducă diverse inițiative. Acum, cu peste un milion de membri, rețeaua sa de voluntari a ajutat la:

Aducerea păcii și ameliorarea traumelor veteranilor care se întorc în țară și a familiilor acestora

Reducerea violenței și a infracțiunilor în școli

Sprijinirea sănătății mintale a elevilor

Sprijinirea recuperării conștiente și durabile după dependența de opiacee

Grija pentru mediu

Reducerea unei epidemii de sinucideri în rândul fermierilor din India

Îngrijirea refugiaților în urma dezastrelor și a războiului

O voce pentru pace și nonviolență

Gurudev a avut o abordare extinsă, în ceea ce privește pacea. În Columbia, a contribuit la coordonarea unui armistițiu care a contribuit la sfârșitul unui conflict de cinci decenii între guvern și militanții FARC, care au semnat apoi acordurile de pace din 2016.

Rezultate similare au fost observate cu insurgenții de gherilă din zonele afectate de naxaliți și din nord-estul Indiei. Activitățile recente de rezolvare a conflictelor includ Ayodhya, un punct de izbucnire seculară a luptelor între grupurile religioase din India.

Prin construirea unui dialog, bazat pe încredere, cu toate comunitățile afectate, Gurudev a fost recunoscut pe scară largă pentru rolul său cheie în negocierea unei rezoluții armonioase, fără violență, a acestei probleme.

La nivel individual, abordarea lui Gurudev oferă oamenilor instrumentele necesare pentru transformarea agresivității și a tendințelor violente.

Lansat în 1991, programul său penitenciar vizează reabilitarea și transformarea condamnaților și ajută la ruperea ciclului agresivității. La nivel global, peste 800.000 de persoane au beneficiat. În zonele urbane cu o rată ridicată a criminalității, programul său Cities4Peace promovează schimbarea socială prin instruire și dialog.

Celebrarea vieții

Gurudev a jucat, de asemenea, un rol important în unirea comunităților și renașterea culturii. El a inițiat seria Festivalului Mondial al Culturii, care a reunit peste șapte milioane de participanți din Washington, DC, New Delhi, Berlin și Bangalore.

Festivalul Mondial al Culturii a inclus participarea a numeroși lideri mondiali și zeci de mii de artiști locali, care au performat și au prezentat bogata moștenire a planetei. Aceste evenimente celebrează unitatea și diversitatea, creează armonie și oferă o privire asupra potențialului nostru pentru o coexistență pașnică.

Prin învățăturile sale, munca umanitară și construirea comunității, Gurudev continuă să inspire omenirea pentru a se uni pentru un obiectiv comun, acela de a construi o societate fără stres și fără violență.