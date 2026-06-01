Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților

Ruxandra Radulescu
Fostul deputat, Sebastian Ghiță, a prezentat pe contul de Facebook, documente care arată că ministrul Digitalizării, Irineu Darău, ar fi intervenit asupra caietelor de sarcini pentru a le modifica în interesul unor apropiați. Miza ar fi fost chiar Cloudul Guvernamental.

„Iata documetele care arata ca Darău minte.
Voia să-și bage nasul in caietele de sarcini si sa le modifice in favoarea prietenilor sai !!!”, afirmă Sebastian Ghiță.

Potrivit documentelor, ministrul Economiei, Irineu Darău, cere o serie de explicații cu privire la un proiect de achiziție publică ce are legătură cu Cloudul Guvernamental. Sebastian Ghiță acuză că solicitările lui Darău ar fi avut drept scop manipularea contractului de achiziție în favoarea unor apropiați. Documentul are antetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ș este semnat de ministrul Irineu Darău.

Proiectul de achiziție „PNI și Platforma Multicloud” este chestionat de Irineu Darău, care intervine în caietul de sarcini cu 20 de cerințe, în urma cărora ar fi urmat să facă o serie de modificări, în beneficiul unor persoane apropiate, susține Sebastian Ghiță.

„PNI SI PLATFORMA MULTICLOUD (proiecte aflate în achiziţie publică) Avand în vedere că aceste proiecte nu sunt încă implementate, solicităm clarificăr tehnice şi fundamentări economice.

1. Delimitare API Management
a) Care este platforma autoritara pentru API management national;
b) Se achiziţionează API Gateway separat în Multicloud;
c) Cum se evită dublarea cu PNI;
d) Mecanism oficial de interoperabilitate între PNI şi Multicloud.

2. Conectori și schimb de date
a) Definiția formală a ,,conectorilor” din Multicloud;
b) Confirmarea că schimbul once-only se realizează exclusiv prin PNI;
c) Scenarii în care Multicloud permite integrare directă între instituţii;
d) Diagrama oficială dependențe și responsabilități.

3. Identitate digitală
a) Arhitectură IdP națională asumată;
b) Rol ROeID în ecosistem;
c) Confirmare inexistenta IdP paralel în Multicloud;
d) Model de federare şi audit.

4. Vault, observabilitate şi audit
a) Există un vault guvernamental unic;
b) Se achizitionează unul nou;
c) Există pipeline audit unic sau mai multe straturi paralele.

5. Componenta Al în Multicloud
a) Justificare includere LLM, RAG, orchestrare agenţi;
b) Proiect naţional care guvernează Al;
c) Analiză impact bugetar;
d) Analiză risc suprapunere cu alte iniţiative.
KPI şi justificare economică
a) Reducere timp provisioning”, se arată în documentul pre\ze

Documentul este semnat la sfârșit de ministrul Economiei Irineu Darău. 

Irineu Darău a lansat acuzații la adresa lui Sebastian Ghiță

Irineu Darău, ministrul Economiei, a stârnit un scandal mediatic printr-o postare pe Facebook, în care îl acuză pe Sebastian Ghiță că a captat miliarde de lei destinate digitalizării României.

„Informații publice arată conexiuni și interese care gravitează în jurul fostei conduceri ADR și al cercurilor apropiate de Sebastian Ghiță. Sunt exact aceleași grupuri care au transformat digitalizarea României într-o combinație de contracte opace, influență politică și bani publici sifonați către băieți deștepți.

Rezultatul: transformare digitală eșuată, pe sume uriașe! Investigațiile din presă arată cum oameni și firme din cercul lui Sebastian Ghiță au ajuns în centrul celor mai mari contracte pentru Cloudul Guvernamental al României”, arată postarea lui Darău.

Printre sumele menționate se numără 415 milioane lei deja atribuite pentru infrastructura Cloudului Guvernamental, 743 milioane lei aflate în proceduri pentru migrarea aplicațiilor statului și o valoare totală a proiectului de digitalizare a țării de circa 2,7 miliarde lei.

Sebastian Gilda îi reamintește lui Darău că este cercetat penal: „A făcut trafic de influență”

Ghiță i-a dat imediat replica ministrului Irineu Darău, căruia i-a reamintit că este anchetat penal, in rem, alături de vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru abuz în serviciu și trafic de influență.

„Acest ministru și cu această doamnă Gheorghiu au încercat ceva ce nu ar îndrăzni niciun ministru din România. Dacă erau din PSD, erau arestați.

Au făcut trafic de influență, încercând să dea la o parte orice lege a statului român și să măsluiască licitații, să influențeze comisii și să ceară funcționarilor publici să facă lucruri și acțiuni în interesul unor firme care le-au fost sponsori, parteneri, prieteni”, a declarat Sebastian Ghiță.

FOTO: Mediafax

