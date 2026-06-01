Iranul spune care sunt cauzele care întârzie semnarea păcii. SUA și Iran nu au ajuns încă la o poziție comună

Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran s-au desfășurat până în prezent, încă de pe 8 aprilie, sub formă de cicluri întrerupte. Iranul a precizat luni că principalele obstacole în calea semnării unui acord de pace sunt pozițiile contradictorii ale Washingtonului, lipsa de încredere și atacurile continue ale Israelului în Liban, scrie Reuters.

„Negocierile au început în contextul unei suspiciuni și neîncrederi severe, iar schimbul de mesaje are loc în această atmosferă”, a declarant luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei. „Cealaltă parte își schimbă constant opiniile și prezintă cerințe noi sau contradictorii (…) este firesc ca această situație să prelungească negocierile”, a completat acesta.

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian

Până la acest moment, Statele Unite și Iranul nu au ajuns la o poziție clară și definitorie cu privire la memorandumul de pace. Până la acest moment, Baghaei a adăugat că nu au avut loc negocieri cu privire la detaliile dosarului nuclear și a spus că Teheranul își urmărește cererea principală de eliberare a fondurilor înghețate.

În ceea ce privește acțiunile armatei israeliene, Teheranul este de părere că atacurile acesteia nu sunt inseparabile de cele ale SUA și orice acord care să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să include automat și Liban.

Comentariile Teheranului despre Liban vin după ce luni, Benjamin Netanyahu, a dat ordin armatei să reia atacurile asupra suburbiilor sudice ale capitalei Beirut, un bastion cunoscut al grupării Hezbollah.

