Fostul pilot german de Formula 1 Ralf Schumacher, fratele legendarului Michael Schumacher, s-a căsătorit sâmbătă, la Saint-Tropez, cu partenerul său francez, Étienne Bousquet-Cassagne, fost ales local în Franța. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, sub măsuri stricte de securitate. Tot evenimentul a fost filmat de o televiziune germană care pregătește un documentar dedicat cuplului.

Ralf Schumacher, în vârstă de 50 de ani, și partenerul său francez, Étienne Bousquet-Cassagne, de 36 de ani, și-au unit destinele sâmbătă, în stațiunea franceză Saint-Tropez.

Cei doi au apărut îmbrăcați în ținute aproape identice: costume bleumarin, cămăși albe și cravate bleu deschis, fiind surprinși pe o stradă din apropierea locului unde și-au celebrat căsătoria. Deși evenimentul a fost anunțat drept unul intim, ceremonia s-a desfășurat și sub privirile camerelor de filmat ale televiziunii germane Sky.

Măsuri stricte de securitate pentru a ține presa la distanță

Postul german produce un documentar în patru episoade despre relația celor doi, intitulat „Ralf și Étienne – Spunem da”, ceea ce a dus la un dispozitiv de securitate amplu în jurul ceremoniei.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, agenții de pază au încercat să împiedice fotografii și curioșii să surprindă imagini de la eveniment. Camerele Sky și o singură agenție foto au avut acces autorizat, iar agenții au folosit umbrele și s-au poziționat strategic pentru a bloca filmările neautorizate.

Aproximativ 80 de invitați au participat la ceremonia celor doi, care formează un cuplu din 2022.

„Mă bucur pentru el și îi doresc toată fericirea din lume. Cred că și-a găsit persoana potrivită”, a declarat pentru publicația germană Bild consultantul Sky pentru Formula 1, Peter Hardenacke.

Povestea de dragoste dintre Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne

Conform documentarului realizat de Sky, Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne s-au cunoscut în Monaco, unde au făcut schimb de numere de telefon.

Presa germană scrie că proaspeții căsătoriți au părăsit primăria în jurul orei 17:56 printr-o ieșire securizată aflată în partea din spate a clădirii, în timp ce agenții de pază au format din nou un scut vizual cu umbrele pentru a împiedica fotografierea lor.

Seara a continuat la bordul unei ambarcațiuni de lux, care i-a transportat către un restaurant de pe plajă, unde a avut loc recepția. Potrivit Bild, momentul culminant al petrecerii a fost un spectacol de artificii organizat în jurul orei 23:00.

