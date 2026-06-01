Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat mai multe aspecte care pun semne de întrebare în cazul exploziei dronei la Galați din 29 mai. Cunoscutul gazetar a argumentat de ce, din punctul său de vedere, atitudinea președintelui Nicușor Dan a fost una contradictorie.

Invitatul lui Ionuț Cristache apreciază că întreaga reacție a liderului de la Cotroceni a evoluat de la una inițial rațională și obiectivă la un ton exagerat. Vineri, la ora 17:26, în timpul vizitei la Galați, Nicușor Dan a spus textual că este vorba de o dronă dintr-un grup de 43 de drone care atacau teritoriul ucrainean.

Schimbarea este explicabilă, susține Cristoiu, prin intervenția USR în CSAT. Reputatul jurnalist consideră că, cel mai probabil, incidentul de la Galați este o diversiune din partea autorităților.

„Iese cu o declarație de o rară violență”

„El vine cu o isterie, cred că a fost influențat de useriștii din CSAT și iese cu o declarație de o rară violență. În care, în loc să spună: având în vedere… În consecință, noi am analizat de ce nu am doborât drona. Am constatat că nu avem. L-am sunat pe Macron și a zis că ne trimite o dronă. Nu pe Meloni, care a zis că ne trimite 100 de soldați. Ce să facă macaronarii împotriva dronelor, face mișto de mine? Păi ei erau proști și înainte. E stupid”.

În cazul de față, Nicușor Dan trebuia să aibă o reacție calmă, a mai observat invitatul. În aceeași intervenție, Ion Cristoiu a mai punctat că atacul Rusiei nu a fost unul intenționat. În consecință, era nevoie de decizii și alte măsuri de luat urgent, pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: Ești mulțumit de reacția autorităților în cazul dronei de la Galați? Rezultatul surpriză