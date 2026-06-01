Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu cere schimbarea lui Nicușor Dan: Președintele e un risc național

Cristoiu cere schimbarea lui Nicușor Dan: Președintele e un risc național

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o intervenție în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic a cerut ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat din funcție, în urma prestației sale în cazul gravului incident cu drona explodată vineri la Galați. 

În opinia cunoscutului gazetar, președintele a avut o abordare inadecvată, cu accente isterice, în cazul gravului incident al dronei Federației Ruse care a explodat pe 29 mai, la Galați, provocând accidentarea a două persoane și avarierea unui apartament.

Nicușor Dan „a încălzit la roșu” opinia publică

Ion Cristoiu: Noi trebuie să facem presiune asupra PSD și AUR să-l suspende, sau PNL. Domnule, e singura soluție.

Ionuț Cristoiu: Domnule, e un pericol public Nicușor, da?

Cristoiu: Da, da, este foarte important. 

Cristache: E un pericol pentru siguranța acestei țări?

Cristoiu: Acum s-a văzut, acum da.

Cristache: E un pericol pentru siguranța cetățenilor? 

Cristoiu: Da, trebuie să fie suspendat.

Cristache: Păi hai să răspundem la întrebări argumentat.

Cristoiu: Păi am răspuns argumentat, domnule Cristache. Un șef al statului nu are voie… Dacă după amiază nu făcea asta, ziceam… A încălzit la roșu opinia publică și după amiază ne-a făcut pleoșc.

Cum ar fi reacționat un om de stat normal în cazul crizei de la Galați

Cristache: Cum ar fi fost reacția unui om de stat normal în astfel de situații?

Cristoiu: Calm. Indiferent în momente de emoție publică, chiar dacă el știa că rușii ne atacă. Primul lucru, dacă este incendiu, ploaie, tsunami, primul lucru pe care îl face… În cazul de față trebuia să spună calm, trebuia să spună ce a zis înainte, Bă, e un război. Și trebuia să spună, bă ăștia, Miruță, unde-i mă apărarea antidrone? Corect. Toată ședința asta trebuia să se bazeze pe asta, da? La sfârșitul ședinței, după ce făcea bla, bla, bla-ul ăla, cu Rusia, care nu e atentă… În care spunea, bă, avem o problemă, bă români. De 2 ani punem problema dronelor, nu avem. Am cerut la o Miruță, la o biluță, la o Țoica, să facem rost cât mai repede, pentru că mi s-a spus că nu se pot decât într-un an. L-am sunat pe Macron și o trimite pe nevastă-sa pe post de antidrone. 

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Nicușor Dan, reacție violentă în cazul dronei de la Galați. Cristoiu: Devine isteric/A fost influențat de useriștii din CSAT

Pamfletul lui Mircea Dinescu după prăbușirea dronei de la Galați: „Kakaia deviația, Nicușor Dan?!”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
17:07
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
EXCLUSIV Nicușor Dan, reacție violentă în cazul dronei de la Galați. Cristoiu: Devine isteric/A fost influențat de useriștii din CSAT
15:51
Nicușor Dan, reacție violentă în cazul dronei de la Galați. Cristoiu: Devine isteric/A fost influențat de useriștii din CSAT
EXCLUSIV Actorul SRI. Bușcu: Nicușor Dan nu deține butoanele/Dacă le-ar avea, s-ar rezolva criza politică
12:13
Actorul SRI. Bușcu: Nicușor Dan nu deține butoanele/Dacă le-ar avea, s-ar rezolva criza politică
EXCLUSIV Frica cea mare a USR. Bușcu: Ei se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad
11:40
Frica cea mare a USR. Bușcu: Ei se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro
18:29, 28 May 2026
Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
FLASH NEWS Un copil de 12 ani a ajuns la spital electrocutat, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ce s-a întâmplat
17:28
Un copil de 12 ani a ajuns la spital electrocutat, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ce s-a întâmplat
NEWS ALERT Iranul opreșete negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul
17:02
Iranul opreșete negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul
CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
16:58
Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
RĂZBOI UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas
16:54
UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas
REACȚIE Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
16:44
Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
FLASH NEWS Iranul spune care sunt cauzele care întârzie semnarea păcii. SUA și Iran nu au ajuns încă la o poziție comună
16:22
Iranul spune care sunt cauzele care întârzie semnarea păcii. SUA și Iran nu au ajuns încă la o poziție comună

Cele mai noi

Trimite acest link pe