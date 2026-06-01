Într-o intervenție în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic a cerut ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat din funcție, în urma prestației sale în cazul gravului incident cu drona explodată vineri la Galați.

În opinia cunoscutului gazetar, președintele a avut o abordare inadecvată, cu accente isterice, în cazul gravului incident al dronei Federației Ruse care a explodat pe 29 mai, la Galați, provocând accidentarea a două persoane și avarierea unui apartament.

Nicușor Dan „a încălzit la roșu” opinia publică

Ion Cristoiu: Noi trebuie să facem presiune asupra PSD și AUR să-l suspende, sau PNL. Domnule, e singura soluție.

Ionuț Cristoiu: Domnule, e un pericol public Nicușor, da?

Cristoiu: Da, da, este foarte important.

Cristache: E un pericol pentru siguranța acestei țări?

Cristoiu: Acum s-a văzut, acum da.

Cristache: E un pericol pentru siguranța cetățenilor?

Cristoiu: Da, trebuie să fie suspendat.

Cristache: Păi hai să răspundem la întrebări argumentat.

Cristoiu: Păi am răspuns argumentat, domnule Cristache. Un șef al statului nu are voie… Dacă după amiază nu făcea asta, ziceam… A încălzit la roșu opinia publică și după amiază ne-a făcut pleoșc.

Cum ar fi reacționat un om de stat normal în cazul crizei de la Galați

Cristache: Cum ar fi fost reacția unui om de stat normal în astfel de situații?

Cristoiu: Calm. Indiferent în momente de emoție publică, chiar dacă el știa că rușii ne atacă. Primul lucru, dacă este incendiu, ploaie, tsunami, primul lucru pe care îl face… În cazul de față trebuia să spună calm, trebuia să spună ce a zis înainte, Bă, e un război. Și trebuia să spună, bă ăștia, Miruță, unde-i mă apărarea antidrone? Corect. Toată ședința asta trebuia să se bazeze pe asta, da? La sfârșitul ședinței, după ce făcea bla, bla, bla-ul ăla, cu Rusia, care nu e atentă… În care spunea, bă, avem o problemă, bă români. De 2 ani punem problema dronelor, nu avem. Am cerut la o Miruță, la o biluță, la o Țoica, să facem rost cât mai repede, pentru că mi s-a spus că nu se pot decât într-un an. L-am sunat pe Macron și o trimite pe nevastă-sa pe post de antidrone.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Nicușor Dan, reacție violentă în cazul dronei de la Galați. Cristoiu: Devine isteric/A fost influențat de useriștii din CSAT