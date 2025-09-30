INFRASTRUCTURĂ 5: Modernizarea curții Școlii Nr. 135 din Sectorul 5, finalizată (P)

Compania Infrastructură 5 a anunțat finalizarea lucrărilor de modernizare a zonei exterioare a Școlii nr. 135 „Ștefan cel Mare”. Intervențiile au fost realizate în mai multe etape și au vizat îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori.

„În colaborare cu colegii noștri, ne-am implicat pentru modernizare zonei exterioare a Școlii nr. 135 «Ștefan cel Mare». Intervențiile au vizat, într-o primă etapă, sistemul sanitar, prin crearea unor noi rețele de colectare a apei menajere și direcționarea acesteia către canalizarea publică. Ulterior, am refăcut asfaltul degradat, pentru a asigura condiții de siguranță elevilor și cadrelor didactice”, a transmis Infrastructură 5 pe Facebook.

De asemenea, gardurile deteriorate au fost înlocuite cu unele noi, iar sistemul de iluminat a fost extins, pentru o vizibilitate mai bună pe timp de noapte.