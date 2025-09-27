Prima pagină » Diverse » INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrări de modernizare la Școala Nr. 135 „Ștefan cel Mare” (P)

INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrări de modernizare la Școala Nr. 135 „Ștefan cel Mare” (P)

27 sept. 2025
INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrări de modernizare la Școala Nr. 135 „Ștefan cel Mare” (P)
Infrastructură Sector 5 anunță că s-a implicat activ în modernizarea zonei exterioare a Școlii Nr. 135 „Ștefan cel Mare”, printr-o serie de intervenții menite să îmbunătățească atât siguranța, cât și confortul elevilor și al cadrelor didactice.

Într-o primă etapă, lucrările au vizat partea de infrastructură sanitară: au fost realizate noi rețele de colectare a apei menajere, conectate la sistemul public de canalizare. Ulterior, suprafețele asfaltice degradate au fost refăcute, pentru a oferi condiții optime de acces și siguranță. Totodată, gardurile deteriorate au fost înlocuite cu unele noi, iar sistemul de iluminat public a fost extins, asigurând o vizibilitate mai bună pe timp de noapte.

Societatea Infrastructură S5 și-a îndeplinit sarcinile cu profesionalism, iar la realizarea proiectului au contribuit și alți colegi dedicați. În continuare, societatea Amenajare Edilitară S5 va amenaja spațiul verde, pentru ca elevii și cadrele didactice să beneficieze de o zonă de recreere plăcută și funcțională.

În plus, Școala Nr. 135 „Ștefan cel Mare” dispune, începând din acest an, de un nou corp de clădire, complet utilat la standarde europene, care va putea găzdui un număr suplimentar de aproximativ 200 de elevi.

