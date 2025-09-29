INFRASTRUCTURĂ 5: Rampe pentru persoanele cu dizabilități pe strada Iancu Jianu (P)

Societatea lnfrastructură S5 cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 continuă programul de modernizare a infrastructurii și de sprijinire a persoanelor cu mobilitate redusă. Recent, pe strada Iancu Jianu a fost construită o nouă rampă destinată locatarilor care întâmpină dificultăți de deplasare.

Rampa se construiește cu prioritate la blocurile în care domiciliază persoane cu dizabilități sau mobilitate redusă, pentru a le facilita accesul în imobil.

Potrivit Infrastructură 5, aceste rampe asigură siguranță, confort și acces egal pentru toți locatarii.

„Ca fiecare cetățean să se simtă în siguranță și să aibă acces facil la spațiile în care locuiește, intervenții vor continua”, transmite Infrastructură 5.

AUTORUL RECOMANDĂ: