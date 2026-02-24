Inspectoratul de Stat în Construcții a desfășurat zeci de mii de controale în 2025. Câte deficiențe au fost constatate

În cursul anului 2025, au fost efectuate un număr de 28.692 activități de control, care se raportează la un număr de 75.652 comunicări făcute de către investitori privind începerea execuției lucrărilor de construcții în evidențele inspectoratelor județene în construcții, respectiv a Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, în urma cărora au fost constatate 7.284 deficiențe, pentru care au fost dispuse 6.842 măsuri și aplicate 2.216 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 19.230,30 mii lei.
Situația detaliată a datelor privind aria de activitate și activitatea de control efectuată de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., în anul 2025 este prezentată în Anexa nr. 1. Pe domenii de activitate, activitățile de control sunt centralizate și sistematizate după cum urmează:
ISC este responsabil de „urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ și de reglementare în domeniile”:
- calitatea în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;
- disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului;
- autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii;
- supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun Directiva CEE specifică;
- urmărirea comportării în timp şi recepţiei lucrărilor de construcţii;
- autorizarea diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici cu execuţia;
- autorizărea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
- implementarea sistemului de management al calităţii construcţiilor;
- soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind calitatea și siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire;
- avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare.