Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie

Lisa Liu, o tânără de 29 de ani din China, a renunțat la cariera de profesoară pentru a intra într-un domeniu pe care mulți îl evită: vânzarea de sicrie. Astăzi, afacerea sa orientată spre piața europeană îi aduce aproape 6 milioane de euro anual, potrivit unei relatări publicate de South China Morning Post. În China, moartea este în mod tradițional un subiect tabu, asociat adesea cu ghinionul. Totuși, în orașul Heze, din provincia Shandong, această barieră culturală a contribuit la dezvoltarea unei industrii surprinzător de prospere.

Potrivit revistei Personage, Lisa Liu, fostă profesoară în Heze, a decis în iulie 2023 să își schimbe radical cariera, epuizată de presiunea din învățământ. Oportunitatea a apărut aproape întâmplător, în urma unui interviu de angajare care a dus-o într-un sector complet diferit: producția și exportul de sicrie, cu accent pe piața europeană, în special Italia.

O faceere deloc sinistră

La început, ideea i s-a părut dificil de acceptat, din cauza superstițiilor legate de moarte. Însă șeful ei a invitat-o într-un tur complet al fabricii, unde a urmărit întregul proces de producție de la tăierea buștenilor până la sculptură și asamblare.

Pentru muncitori, sicriele erau simple obiecte din lemn, iar unele urne goale erau folosite chiar ca spații de depozitare în gospodării. Contactul direct cu realitatea producției a ajutat-o să depășească temerile inițiale și să privească produsul strict ca pe un obiect manufacturat, destinat unei nevoi inevitabile.

Pe gustul europenilor

Spre deosebire de sicriele tradiționale chinezești, care sunt grele și de culoare închisă, cele destinate pieței italiene sunt mai ușoare și adesea decorate cu sculpturi religioase.

Heze dispune de aproximativ trei milioane de arbori paulownia, un lemn apreciat pentru greutatea redusă, fibra fină și ușurința în prelucrare. Aceste caracteristici îl fac ideal pentru exportul către Europa, unde se caută sicrie mai ușoare și mai accesibile.

Potrivit Jimu News, prețul unui sicriu produs în Heze variază între 76 și 127 de dolari, mult sub costurile din Europa, unde prețurile pot ajunge între 932 și 1.780 de dolari.

Fabrica coordonată de Liu exportă anual aproximativ 40.000 de sicrie pe piața europeană, generând venituri de aproape 40 de milioane de yuani — echivalentul a aproape 6 milioane de euro.

„Oamenii mor în fiecare zi”

Afacerea nu este lipsită de obstacole. Schimbările politicilor Uniunii Europene și creșterea costurilor de transport pun presiune pe exportatori. Cu toate acestea, tânăra antreprenoare rămâne încrezătoare în stabilitatea domeniului.

„Oamenii mor în fiecare zi, și fiecare va avea nevoie la un moment dat de un sicriu”, a declarat ea pentru presă afirmație care sintetizează pragmatismul din spatele unei industrii pe care mulți preferă să o ignore, dar care, în realitate, nu cunoaște pauze.

