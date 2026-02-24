Un poștaș britanic a primit echivalentul a 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața. Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccles, Greater Manchester, însă, după ce s-a întors din concediu medical, i s-a ordonat să înceapă mai târziu, relatează Daily Mail.

Începerea lucrului la această oră îl ajuta pe Williams să gestioneze anxietatea, deoarece putea evita aglomerația și ajungea mai devreme acasă pentru a avea grijă de soția sa, care are și ea probleme de sănătate. Williams a fost în concediu medical între noiembrie 2022 și februarie 2023. La revenire, Royal Mail i-a spus că trebuie să înceapă mai târziu, pe o rută diferită, pentru a reduce riscul unui concediu medical pe termen lung.

„NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”

Managerul său i-a trimis numeroase e-mailuri privind schimbarea programului chiar și în perioada în care Williams era în concediu, la care acesta a răspuns: „NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”. Bărbatul a fost diagnosticat cu autism și probleme de sănătate mintală în 2022, motiv pentru care a dat în judecată Royal Mail pentru discriminare pe motiv de dizabilitate, iar cererea sa a fost admisă.

El a declarat că dorea să înceapă munca cât mai aproape de ora 5 dimineața, dar i s-a comunicat că programul a fost mutat la 6:45 și 7:30 marțea.