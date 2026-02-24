Un poștaș britanic a primit echivalentul a 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața. Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccles, Greater Manchester, însă, după ce s-a întors din concediu medical, i s-a ordonat să înceapă mai târziu, relatează Daily Mail.
Începerea lucrului la această oră îl ajuta pe Williams să gestioneze anxietatea, deoarece putea evita aglomerația și ajungea mai devreme acasă pentru a avea grijă de soția sa, care are și ea probleme de sănătate. Williams a fost în concediu medical între noiembrie 2022 și februarie 2023. La revenire, Royal Mail i-a spus că trebuie să înceapă mai târziu, pe o rută diferită, pentru a reduce riscul unui concediu medical pe termen lung.
„NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”
Managerul său i-a trimis numeroase e-mailuri privind schimbarea programului chiar și în perioada în care Williams era în concediu, la care acesta a răspuns: „NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”. Bărbatul a fost diagnosticat cu autism și probleme de sănătate mintală în 2022, motiv pentru care a dat în judecată Royal Mail pentru discriminare pe motiv de dizabilitate, iar cererea sa a fost admisă.
El a declarat că dorea să înceapă munca cât mai aproape de ora 5 dimineața, dar i s-a comunicat că programul a fost mutat la 6:45 și 7:30 marțea.
La tribunal, Darren Williams a susținut că s-a simțit hărțuit după ce a primit „e-mailuri și scrisori constante care spuneau că trebuie să-mi schimb orele de lucru”. Un judecător din Manchester a decis că Williams ar fi trebuit să primească timp pentru a se adapta la noul program.
Compania, acuzată de discriminare
S-a concluzionat că Royal Mail nu a făcut ajustări rezonabile pentru dizabilitatea sa – ceea ce constituie o formă de discriminare – și că ar fi trebuit să îi permită să revină la muncă în septembrie 2023 cu ora de început 5 dimineața, înainte de a trece treptat la ora 6:00.
Cererea sa privind hărțuirea pe motiv de dizabilitate a fost respinsă, Tribunalul a decis în final că Williams trebuie să primească 12.925 de lire sterline drept despăgubire pentru suferință emoțională.
Williams a început să lucreze la Royal Mail la vârsta de 15 ani și timp de decenii a lucrat între 5:00 și 12:42, ajungând la oficiul poștal la 5:00 și pornind pe ruta de livrare în jurul orei 9:00. Această rutină de lungă durată îl ajuta să gestioneze anxietatea.
Totuși, tribunalul nu a putut anula complet schimbarea programului, recomandând doar ca Royal Mail să confirme că ora sa de început este între 5:00 și 6:00, deoarece o începere la 6:45 ar afecta sănătatea sa mintală.
