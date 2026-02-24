Prima pagină » Actualitate » Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața

24 feb. 2026, 19:00, Actualitate
Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața

Un poștaș britanic a primit echivalentul a 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața. Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccles, Greater Manchester, însă, după ce s-a întors din concediu medical, i s-a ordonat să înceapă mai târziu, relatează Daily Mail.

Începerea lucrului la această oră îl ajuta pe Williams să gestioneze anxietatea, deoarece putea evita aglomerația și ajungea mai devreme acasă pentru a avea grijă de soția sa, care are și ea probleme de sănătate. Williams a fost în concediu medical între noiembrie 2022 și februarie 2023. La revenire, Royal Mail i-a spus că trebuie să înceapă mai târziu, pe o rută diferită, pentru a reduce riscul unui concediu medical pe termen lung.

„NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”

Managerul său i-a trimis numeroase e-mailuri privind schimbarea programului chiar și în perioada în care Williams era în concediu, la care acesta a răspuns: „NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”. Bărbatul a fost diagnosticat cu autism și probleme de sănătate mintală în 2022, motiv pentru care a dat în judecată Royal Mail pentru discriminare pe motiv de dizabilitate, iar cererea sa a fost admisă.

El a declarat că dorea să înceapă munca cât mai aproape de ora 5 dimineața, dar i s-a comunicat că programul a fost mutat la 6:45 și 7:30 marțea.

La tribunal, Darren Williams a susținut că s-a simțit hărțuit după ce a primit „e-mailuri și scrisori constante care spuneau că trebuie să-mi schimb orele de lucru”. Un judecător din Manchester a decis că Williams ar fi trebuit să primească timp pentru a se adapta la noul program.

Compania, acuzată de discriminare

S-a concluzionat că Royal Mail nu a făcut ajustări rezonabile pentru dizabilitatea sa – ceea ce constituie o formă de discriminare – și că ar fi trebuit să îi permită să revină la muncă în septembrie 2023 cu ora de început 5 dimineața, înainte de a trece treptat la ora 6:00.

Cererea sa privind hărțuirea pe motiv de dizabilitate a fost respinsă, Tribunalul a decis în final că Williams trebuie să primească 12.925 de lire sterline drept despăgubire pentru suferință emoțională.

Williams a început să lucreze la Royal Mail la vârsta de 15 ani și timp de decenii a lucrat între 5:00 și 12:42, ajungând la oficiul poștal la 5:00 și pornind pe ruta de livrare în jurul orei 9:00. Această rutină de lungă durată îl ajuta să gestioneze anxietatea.

Totuși, tribunalul nu a putut anula complet schimbarea programului, recomandând doar ca Royal Mail să confirme că ora sa de început este între 5:00 și 6:00, deoarece o începere la 6:45 ar afecta sănătatea sa mintală.

Recomandarea autorului: Poșta britanică, în centrul unui scandal. Ce a găsit o femeie în plic

Muncitor român din Italia, DESPĂGUBIT cu 50.000 de euro. Acesta a fost exploatat, apoi concediat de angajator

