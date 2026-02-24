Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”

Meta, compania gigantică din spatele platformelor de socializare Facebook, WhatsAspp, Threads și Instagram, continuă să ignore criza „AI bubble”. Tocmai a încheiat un acord în valoare de 60 de miliarde de dolari cu AMD, producător de cipuri, procesoare și plăci video.

Este un pariu riscant, căci Meta continuă să investească în Inteligența Artificială, potrivit The Guardian. De câteva luni, cipurile de memorie RAM s-au scumpit semnificativ de când cererea companiilor (OpenAI, Microsoft, Meta, Google) pentru acestea a crescut.

Cererea mare de cipuri pentru centrele de date AI duce la scumpiri masive

Cipurile cu memorie sunt utlizate în marile centre de date care vor sta la baza serverelor pentru chatboții cu Inteligență Artificială. Chiar și plăcile video s-au scumpit, iar piața globală de gaming anticipează o criză majoră. Sony a ajuns să amâne chiar lansarea consolei PlayStation 6 cu încă câțiva ani, 2027 fiind anul programat, iar plecarea lui Phil Spencer de la Microsoft indică sfârșitul epocii consolelor Xbox.

Însă, Meta se încăpățânează și a anunat că va cumpăra milioane de cipuri de la AMD, rivalul gigantului taiwanez Nvidia. Pe de altă parte, acum 5 zile, Financial Times a raportat că Nvidia și OpenAI au renunțat la acordul nefinalizat de 100 de miliarde de dolari și l-au înlocuit cu o înțelegere de 30 de miliarde de dolari. De la finalul anului 2025, s-au înregistrat scumpiri masive la plăcile video Nvidia din seriile RTX 4000 și 5000.

Meta vrea să cumpere și procesoare AMD

Lisa Su, directoarea executivă a AMD, a anunțat că va aproviziona Meta cu cipuri de 6 gigawați, iar primul lot va conține cipuri de 1 GW din noul hardware MI450, care se va lansa în a doua jumătate al acestui an.

Meta plănuiește să cumpere și procesoare AMD, inclusiv o variantă personalizată pentru platformele de socializare, care vor oferi performanță ridicată, dar vor avea și un consum scăzut de energie.

Meta se pregătește să antreneze modele AI la scară largă, susțin analiștii.

Sursa Foto: Bloomberg/Profimedia/AMD

Autorul recomandă: Cea mai scumpă și avansată placă video din lume vine pe piață cu funcții AI pentru a rula jocurile video la performanțe record de peste 200 FPS