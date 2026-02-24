Prima pagină » Actualitate » Calculul costului vieții în Spania făcut de un român muncitor. Andaluzia pare mult mai atractivă decât România 

24 feb. 2026, 18:05, Actualitate
Mihai, un român stabilit în Andaluzia, sudul Spaniei, oferă detalii despre costurile vieții în această regiune. Într-un clip postat pe rețelele sociale, el a atras atenția asupra cheltuielilor lunare, preia Libertatea. Regiunea este una dintre cele mai populare destinații pentru relocare datorită climei blânde și a costului vieții mai scăzut față de marile metropole, explică românul.

„Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar.

Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, explică Mihai într-un clip distribuit pe rețelele sociale la sfârșitul anului 2025.

Facturile de utilități variază în funcție de sezon.

„La factura de curent, vara o să plătești mai mult, asta dacă folosești aerul condiționat pentru că o să-ți trebuiască aici. Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70-80 de euro lejer pentru factura de curent”, detaliează românul.

Cât costă mâncarea

În ceea ce privește mâncarea, Mihai estimează un buget mediu:

„Un coș normal la Mercadona (supermarket n.r.) poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare în cantitate să spunem normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro.

Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”. Transportul și alte cheltuieli.

Transportul în comun

Transportul local este accesibil, iar Mihai detaliază prețurile: „O călătorie normală cu autobuzul costă 1,4 euro, dar ai posibilitatea să îți faci un card pe care să îl încarci cu 5-10 euro, iar prețul pentru o călătorie ajunge la 40-50 de cenți maxim.

Benzina așa cum știm cu toții este între 1,4 și 1,6 euro, ceea ce înseamnă că o lună de condus normal poate să varieze între 80 și 120 de euro”.

Internet și telefonie, moderate

„Pentru o lună de internet și telefonie plătești între 10 și 15 euro, depinde bineînțeles de opțiunea pe care o vrei, iar pentru internetul de acasă plătești între 20 și 35 de euro”.

Alte cheltuieli includ medicul privat, analizele sau consumabilele

„De exemplu medicul privat costă între 30 și 50 de euro pentru o consultație, analizele între 50 și 200 de euro, apa care vine odată la 2 luni sau la 3 luni este între 20 și 30 de euro, gunoiul între 10 și 15 euro, iar consumabilele în casă între 30 și 60 de euro”, explică Mihai.

Suma minimă pentru a trăi „fără stres” În opinia românului, suma minimă necesară pentru a trăi fără stres în sudul Spaniei este de 1.200 de euro pe lună. „Ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie un minim de 1.000-1.200 de euro pe lună.

Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1.400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, concluzionează Mihai.

Românii care trăiesc în Spania îl contrazic: Cu 1.000-1.200 de euro, mori de foame

Clipul său a generat, însă, reacții contradictorii din partea celor care l-au urmărit. Un alt român stabilit în Spania a comentat:

„În ce sat din ce oraș sunt prețurile astea? Și factura la lumină mi se pare foarte puțin. Acum 15 ani stăteam în Valencia și puneam seara radiatorul puțin. Îmi venea lumina 120-140 euro pe lună. Cu 1.000-1.200 salariu mori de foame”. Diferențele semnalate arată că situația poate varia semnificativ în funcție de oraș, stil de viață sau preferințe.

