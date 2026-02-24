Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a trimis o scrisoare deschisă către Guvernul României, acuzând „lipsa de claritate” și riscul ca reforma administrației publice să fie compromisă printr-o „adoptare pripită”. Sindicaliștii îi solicită premierului Ilie Bolojan și ministrului Dezvoltării, Attila Cseke, să retragă de pe ordinea de zi proiectul de ordonanță de urgență, avertizând că actul normativ, în forma actuală, este „vulnerabil constituțional” și riscă să afecteze stabilitatea funcției publice.

„Am analizat proiectul de ordonanță de urgență pe care vă grabiți să îl adoptați și, dincolo de titlul lui despre «capacitatea financiară a UAT», el conține intervenții care ating în profunzime funcția publică, drepturi fundamentale și securitatea juridică. În forma actuală, apreciem că proiectul este vulnerabil constituțional, atât prin lipsa unei situații extraordinare reale, cât și prin riscul de a afecta stabilitatea funcției publice și predictibilitatea normelor.

Aveți numeroase avertismente de la doi miniștri cu privire la dispoziții neconstituționale și insistați să forțați dispozitiile legii fundamentale pentru un ego politic care nu are ce căuta în administrația publică. Domnilor, a ignora aceste avertismente înseamnă a ocoli chiar opinia profesioniștilor din sistem, a celor care cunosc efectele reale ale acestor măsuri și care vor fi puși să repare, ulterior, consecințele unor decizii grăbite”, arată, marți, într-un comunicat de presă, Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului.

În opinia sindicatului, OUG-ul „nu trebui adoptată în ședința de azi (24 februarie 2026)”.

„Încep cu cel mai important lucru, simplu și concret: nu e timpul pierdut dacă acest proiect este retras de pe ordinea de zi sau amânat. Din contră, este un câștig de responsabilitate și de credibilitate. Măsurile propuse sunt ample, complexe și cu efecte directe asupra a zeci de mii de raporturi de muncă/serviciu și asupra calității serviciilor publice. Adoptarea lor pe repede-înainte nu repară nimic, ci doar mută criza în instanțe, în conflicte sociale și în blocaje administrative”, arată sindicatul.

„O ordonanță de urgență nu e un scurtcircuit al Parlamentului”

„Constituția permite O.U.G. doar în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, cu obligația de a demonstra urgența în preambul. Or, argumentele invocate (deficit, consolidare fiscală, PNRR, eficientizare, digitalizare, reorganizare) sunt obiective generale, structurale și previzibile, nu extraordinare în sens constituțional. Mai mult: proiectul amestecă urgența cu oportunitatea politică. Curtea Constituțională a spus constant că «oportun» nu înseamnă „urgent constituțional””, mai spun sindicaliștii.

„Chiar dacă am admite, prin absurd, existența unei urgențe, proiectul de O.U.G. ridică o problemă gravă prin raportare la art. 115 alin. (6): afectează în mod substanțial garanții constituționale legate de funcția publică, de legalitate și de securitatea juridică. Stabilitatea funcționarului public nu este un privilegiu, ci o garanție instituțională pentru neutralitatea și continuitatea administrației”, precizează SAALG.

Sindicatul avertizează că, modificările structurale aduse Codului administrativ prin O.U.G., fără dezbatere parlamentară și fără perioadă rezonabilă de adaptare, creează exact opusul predictibilității și anume o stare de incertitudine în care regulile carierei pot fi schimbate rapid, fără garanții suficiente.

„Reforma evaluării bugetarilor este formulată într-un mod care permite abuzul”

Sindicaliștii spun că evaluarea nu este o formalitate internă, ci un act cu efecte juridice reale. Evaluarea profesională produce efecte directe asupra carierei, promovării, menținerii în funcție și chiar încetării raportului de serviciu. Tocmai de aceea, criteriile trebuie să fie clare, verificabile, controlabile.

„În forma actuală, evaluatorul ajunge să aprecieze „atitudini” și „competențe manifestate” fără standarde legale clare. În administrația publică, un astfel de model poate muta accentul de pe profesionalism pe conformare personală față de superior. Asta slăbește neutralitatea administrației.

Faptul că obiectivele pot fi stabilite și apoi revizuite pe parcurs, fără criterii riguroase și fără garanții reale, creează un risc major generat de obiective disproporționate sau imposibile, urmate de sancționarea funcționarului pentru neatingerea lor. În practică, asta poate însemna o sancțiune mascată.

Mai mult, proiectul de act normativ pe care doriți să îl adoptați plasează noul sistem de evaluare într-un context declarat de reducere a cheltuielilor de personal. Asta transformă evaluarea, din instrument de management, într-un potențial mecanism de restructurare mascată. Evaluarea riscă să devină pretextul formal pentru eliminarea unor persoane, nu un instrument de creștere a performanței.

În ședința de Guvern din 19 februarie 2026, prin nota MDLPA privind retenția, se recunoaște explicit că problema reală este pierderea personalului și migrația competențelor din cauza diferențelor salariale și a tratamentelor neuniforme. Cu alte cuvinte, statul știe deja că pierde oameni valoroși. În acest context, introducerea unei evaluări cu criterii vagi și efecte potențial eliminatorii nu crește capacitatea administrativă, ci o poate reduce și mai mult”, transmite SAALG.

Sindicaliștii precizează că „această măsură deturnează finalitatea sancțiunii rutiere (siguranța circulației) într-un mecanism general de colectare fiscală. În plus, tratează diferit persoanele cu domiciliu în România față de cele fără domiciliu, fără justificare obiectivă raportată la scopul normei rutiere. Ridică probleme serioase de proporționalitate, egalitate și afectare a exercitării profesiei”.

SAALG susține că mecanismul are caracter sancționator suplimentar, se activează administrativ/fiscal și produce efecte restrictive automate, fără un cadru procedural complet pentru contestare și suspendare efectivă.

În opinia sindicatului, executarea silită a indemnizației persoanei cu handicap și a venitului minim de incluziune au rol constituțional de protecție socială pentru persoane vulnerabile. Transformarea lor în instrumente de colectare fiscală locală răstoarnă logica protecției sociale și pune în discuție art. 1 alin. (3), art. 47, art. 50 și art. 53 din Constituție. Problema nu este doar cât se reține, ci principiul în sine.

Sursa citată mai spune că publicarea numelui, UAT-ului și a rolului nominal unic sporește expunerea și identificabilitatea persoanei, fără garanții suficiente privind durata publicării, rectificarea erorilor, ștergerea datelor și căile de contestare. Ei susțin că măsura este disproporționată și afectează viața privată.

Potrivit sindicaliștilor, chiar dacă textul afirmă că nu se afectează salariul de bază, reducerea sporurilor și reorganizarea accelerată pot conduce la diminuarea substanțială a remunerației totale și la încetarea raporturilor de muncă/serviciu pentru o parte a personalului.

„Într-o asemenea ipoteză, avem o ingerință în sfera dreptului la muncă și a protecției sociale a muncii, respectiv o restrângere de facto a exercițiului unor drepturi/interese legitime, care trebuie să respecte exigențele art. 53 din Constituție: să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim, să fie necesară și proporțională, să fie aplicată nediscriminatoriu și să nu afecteze însăși substanța dreptului. Or, măsura este concepută ca una „blanket”, uniformă, fără criterii de diferențiere, fără mecanism legal de evaluare a nevoii reale, fără trepte de intervenție și fără garanții că se utilizează mijloacele cele mai puțin intruzive înainte de disponibilizări sau tăieri de drepturi salariale accesorii cu rol compensațional”, indică sindicatul.

Solicitările formulate public de SAALG

Sindicatul cere:

• Să nu se adoptate proiectul în ședința de azi (24 februarie 2026), în forma actuală.

• Să se retrimite proiectul la analiză tehnico-juridică și constituțională.

• Să deschideți imediat o consultare reală cu partenerii sociali, nu una formală.

• Să separați măsurile de politică fiscală de cele care afectează funcția publică, pentru a evita un pachet legislativ incoerent și disproporționat.

• Să folosiți procedura parlamentară pentru modificările structurale ale Codului administrativ și ale regimului funcției publice.

• Să fundamentați măsurile prin analize de impact reale, inclusiv asupra resurselor umane, retenției și continuității instituționale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii