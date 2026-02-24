Un preot din Dolj și-a făcut ilegal păstrăvărie și a blocat cursul unei ape. Cu cât a fost amendat și ce a fost obligat să facă

Un preot din Dolj a fost amendat cu 10.000 de lei de inspectorii de la Apele Române pentru că și-a construit în mod ileagl o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un întreg sistem, a realizat un baraj pe cursul de apă Gioroc și a blocat și dirijat apa către proprietatea personală, intervenție efectuată fără o autorizație de gospodărire a apelor.

Inspectorii au descoperit în timpul unor verificări de rutină că preotul din Castranova deținea în mod ilegal păstrăvăria. Mai mult decât atât, preotul s-a folosit, tot ilegal, de apa din pârâul Gioroc. Acesta a schimbat cursul apei astfel încât aceasta să ajungă direct în păstrăvărie. Preotul a fost amendat cu 10.000 de lei, iar inspectorii de la Direcția Apelor Jiu i-au cerut să aducă totul la forma inițială pe care o avea zona înainte ca acesta să înființeze păstrăvăria.

„Inspectorii din cadrul Apele Române Jiu (Administrației Bazinale de Apă Jiu) au aplicat o amendă contravențională în valoare de 10.000 lei unei persoane fizice de pe raza UAT Castranova, județul Dolj. În urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat faptul că aceasta a executat lucrări specifice pentru înființarea unei păstrăvării, fără a solicita și obține în prealabil actele de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, persoana în cauză a realizat un baraj pe cursul de apă Gioroc, blocând și dirijând apa către proprietatea personală, intervenție efectuată fără deținerea autorizației de gospodărire a apelor. Pe lângă sancțiunea contravențională aplicată, amendă în valoare de 10.000 lei, inspectorii Apele Române Jiu au dispus și măsura complementară de desființare a lucrărilor executate ilegal și aducerea terenului la starea inițială”, spune directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu, Daniel Naicu.

Preotul, care detine mai multe afaceri in comună, a transmis că nu a știut că are nevoie de aceste avize: „Nu am crezut că pentru asta trebuie avize”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: