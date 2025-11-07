Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza CSM în urma acuzațiilor viceprimarului USR Ruben Lațcău referitoarea la santajul asupra magistratelor

Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după ce viceprimarul USR de Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat că în România există o adevărată rețea de judecătoare care se iubesc cu interlopi care mai apoi le șantajează să le dea sentințe favorabile.

Nu sunteţi capabili nici măcar să înţelegeţi ce vorbeşte Lia Savonea, darămite să îi criticaţi spusele, afirmă judecătoarea într-o postare anterioară.

„Se practică șantajul, mai ales în justiție. Este o cultură adevărată de loverboys care dateuiesc judecătoare în România și pe care le șantajează cu filme. Eu am avut această epifanie și acum după mai multe discuții și întâmplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat de judecătoare în România de judecătoare care se dateuiesc (posibil dătuiesc n.r) cu judecători și aceste judecătoare să fie șantajate și diverși băieți deștepți ajung să controleze deciziile unui judecător. Am pățit pe pielea noastră în cazul Colterm”, a declarat Lațcău.