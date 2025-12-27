Presa centrală maghiară dedică un amplu spațiu investitorilor străini care părăsesc România, dar care, spre comparație, rămân stabili în țara vecină. Astfel, presa din Ungaria relatează plecarea iminentă a companiei elvețiene Calida și a filialei gigantului suedez Lindab, investiții europene despre care aceasta apreciază că în Ungaria merg foarte bine. Reamintim că, doar în ultimii ani, România a pierdut investiții strategice de la giganți auto precum BMW sau BYD (China), care au preferat să-și deschidă fabrici în țara vecină grație infrastructurii sale și a regimului fiscal mai blând. Consecința: țara noastră a pierdut investiții de câteva miliarde de euro.

Presa maghiară semnalează un articol din publicația economică Profit.ro, care anunță că unul dintre cele mai mari branduri premium din Elveția, Calida, a dizolvat firma sa locală. Brandul a deschis în 2022 o fabrică în regiunea Sibiului, cu aproximativ 100 de persoane.

Filiala de la Sibiu a companiei elvețiene Calida se închide

“Intrarea pe piața din România este parte din strategia de extindere a brandului Calida până în 2025. Noua unitate de producție va fi un factor important în a continua extinderea operațiunilor companiei și în producerea de serii și loturi mai mici din toate categoriile noastre de produse, astfel încât să reducem și mai mult timpii de reacție. Noua locație din UE oferă toate avantajele deja existente ale producătorului Calida care se va concentra în continuare pe distanțe scurte de distribuție, emisii scăzute și standarde sociale ridicate”, au declarat atunci reprezentanții grupului Calida, pentru Profit.ro.

În acest context, presa maghiară semnalează, pe un ton aparent jubilatoriu, exit-ul din România, amintind că grupul elvețian rămâne stabil pe piața din Ungaria, unde acesta deține o filială, alături de cele din Germania, Franța, SUA, Tunisia, Țările de Jos și Marea Britanie.

VG: În Ungaria, Calida funcționează impecabil de 3 decenii

Astfel, cunoscuta publicație maghiară VG dedică un articol investițiilor străine directe care se pregătesc să părăsească România. În contrast, arată publicația din Ungaria, filiala locală a Calida merge ca pe roate, ba chiar funcționează impecabil din anul 1995.

„Calida este prezentă și în țara noastră. Grupul are subsidiare în Ungaria, Germania, Franța, SUA, Tunisia, Țările de jos și Marea Britania. Cele mai solide piețe ale grupului elvețian sunt Germania, Franța și Elveția.

Potrivit indexului de date al companiilor Opten, Calida operează impecabil în Ungaria cu numele Calida Magyarország Termelő Kft. Compania are în prezent currently 321 de angajați.

Calida, brandul vedetă de lenjerie din Germania și Elveția, a fondat o companie tip joint venture în Ungaria după schimbarea de regim, și ulterior a relocatat o parte semnificativă a producției aici, la Rajká, în 1995. De atunci, este unul dintre marii mohicani ai industriei textile din Ungaria, promovând calitatea pieței vestimentare, legendară odinioară, scriu jurnaliștii de la VG.

Exit-uri în lanț din România. „Acest lucru îi rănește acum pe români”

În continure, presa maghiară face referire, într-o notă ușor ironică, și la plecarea grupului suedez Lindab

„Nu doar Calida pleacă din România în ziua de azi. Una dintre marile companii suedeze, Lindab, părăsește piața din România. Acest lucru îi rănește acum pe români: de nicăieri, suedezii au anunțat că se vor retrage din țară – predau compania slovacilor”,

În egală măsură, și producătorul suedez de materiale de construcții și soluții de ventilații Lindab va renunța la operațiunile din România, în prezent finalizând restructurarea afacerii sale Profile Systems în Europa de Est. Unitatea din România va fi preluată de slovacii de la Slovak Roka, tranzacție care se va încheia până la finalul lui 2025, subliniază VG.

Presa maghiară nu uită să semnaleze și o altă mutare importantă: holdingul german Mutares a preluat afacerea din România a NBHX ROLEM, o companie din China prezentă de peste 30 ani în orașul Brașov, furnizor pentru industria automotive.

Și chinezii părăsesc țara noastră

Chinezii părăsesc și ei România. Holdingul german MUTARES preia filiala românească NBHX, care operează în apropiere de Brașov de mai bine de 30 de ani. Furnizorul auto produce în special elemente decorative pentru interioare de vehicule pentru companii precum Mercedes, Porsche, grupul Volkswagen, Tesla și Land Rover. Compania are un total de 1.600 de angajați la fabricile sale din Ghimbav și Cristian. Tranzacția face parte dintr-o achiziție globală, prin care Mutares cumpără NBHX Trim Europe de la Ningbo Lawrence Automotive Interiors, o subsidiară a grupului Ningbo Huaxiang Electronic, mai scrie publicația maghiară.

România a pierdut investiții străine directe de 6 miliarde de euro în favoarea Ungariei

Așa cum a scris Gândul, România trebuie să ia lecții de la țara vecină, căci a fost pe lista scurtă a unor giganți mondiali, dar a pierdut aceste șanse de investiții străine directe în favoarea Ungariei.

În ultimii ani, România a pierdut in extremis câteva investiții strategice în favoarea Ungariei condusă de guvernul Viktor Orban. Concret, țara noastră a fost pe lista scurtă a gigantului auto BMW, însă în final aleasa a fost țara vecină (FOTO jos – fabrica din Ungaria a BMW). Producătorul german se pregătea să investească 2 miliarde de euro.

De asemenea, am fost în cărți și pentru o fabrică a gigantului chinez BYD. În cele din urmă, producătorul chinez a construit la Szeged, în Ungaria, prima sa fabrică de automobile electrice de pe continentul european. Producția planificată să înceapă în octombrie 2025 va fi amânată cu un an.

Investiția în fabrica din țara vecină se ridică la 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai importante realizări ale chinezilor în toată Europa. În momentul în care va fi operațională, fabrica va avea o capacitate maximă de producție de 300.000 de unități pe an.

De ce preferă mulți investitori străini Ungaria lui Orban

Lipsa infrastructurii, dar și regimul fiscal crunt practicat de ultimele guverne ne-au sabotat dramatic şansele. În schimb, ungurii oferă o reţea de furnizori și infrastructură bine pusă la punct, iar piața muncii are un regim de taxe mult mai blând comparativ cu România. În plus, de la implementarea măsurilor fiscale decise de guvernul Bolojan, taxarea muncii, dar și a companiilor, fie că sunt străine sau autohtone, a crescut considerabil.

