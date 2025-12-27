Prima pagină » Actualitate » Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române

27 dec. 2025, 20:45, Actualitate
Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
FOTO - Facebook.com/mapn.ro

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a efectuat, sâmbătă, o misiune umanitară de urgență, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Aeronava, configurată pentru transport medical, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru evacuarea a doi pacienți cu arsuri către un spital din Bruxelles, Belgia.

Potrivit informațiilor oficiale, aeronava a efectuat un zbor pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles, pacienții fiind preluați din Bacău.

Decolarea din Bacău a avut loc în jurul orei 17:30, misiunea desfășurându-se în condiții speciale, specifice transportului aeromedical.

FOTO – Facebook.com/mapn.ro

Pe durata zborului, pacienții au fost monitorizați de o echipă medicală specializată, formată din cadre ale Forțelor Aeriene Române și medici ai Spitalului Clinic de Urgență București, asigurând asistență medicală continuă pe tot parcursul misiunii.

FOTO – Facebook.com/mapn.ro

Aeronavele C-27J Spartan sunt frecvent utilizate de Forțele Aeriene Române pentru misiuni umanitare și evacuări medicale internaționale, în sprijinul pacienților aflați în stare gravă, care necesită tratament de specialitate în unități medicale din străinătate.

Cele mai noi