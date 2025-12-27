Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei

Varșovia intenționează să finalizeze un nou set de fortificații destinat combaterii dronelor de-a lungul granițelor sale estice în următorii doi ani, a declarat un înalt oficial al apărării polonez, anunță The Guardian. Pe lângă „zidul anti-drone”, Polonia construiește și fortificații terestre de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad în eventualitatea unui atac convențional din partea vecinilor din est.

Această mobilizare masivă vine ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez pe parcursul acestui an. Mai mult, peste 6.000 de militari și polițiști de frontieră își petrec sărbătorile de iarnă în posturile de observație de pe flancul estic.

Polonia a început să fortifice granițele pe fondul crizei migranților orchestrate de Lukașenko

Încă din perioada pandemiei, Polonia a început să construiască garduri la granița cu Belarus pentru a combate migrația ilegală, încurajată de Lukașenko. În primă fază s-au instalat garduri din sârmă ghimpată, urmând mai apoi să fie înlocuite cu garduri de oțel cu o înălțime de 5,5 metri. Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina și la riscurile militare directe, Polonia a trecut la fortificarea de tip militar și a început să construiască șanțuri antitanc, bariere de beton de tip „dinți de dragon”, zone cu sârmă ghimpată și a fortificat podurile pentru a susține vehiculele grele.

„Ne așteptăm să avem primele capabilități ale sistemului în aproximativ șase luni, poate chiar mai devreme. Finalizarea întregului sistem va dura 24 de luni”, a declarat ministrul adjunct al apărării Cezary Tomczyk, pentru The Guardian într-un interviu acordat publicației la Varșovia.

Noile sisteme de apărare împotriva dronelor vor fi integrate în sistemul de protecție deja existent și vor conține mai multe niveluri de apărare, inclusiv mitraliere, tunuri, rachete și sisteme de bruiaj al dronelor.

Deși în prezent nu există un sistem anti-drone care să facă față pe deplin unui eventual atac precum cele cu care se confruntă în prezent Ucraina, națiunile europene se străduiesc să își modernizeze apărarea pentru a face față noilor amenințări.

