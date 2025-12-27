Prima pagină » Știri externe » Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei

Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei

27 dec. 2025, 20:13, Știri externe
Polonia investește 2 miliarde de euro în sisteme anti-drone la granița estică, pe fondul amenințărilor Rusiei

Varșovia intenționează să finalizeze un nou set de fortificații destinat combaterii dronelor de-a lungul granițelor sale estice în următorii doi ani, a declarat un înalt oficial al apărării polonez, anunță The Guardian. Pe lângă „zidul anti-drone”, Polonia construiește și fortificații terestre de-a lungul granițelor cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad în eventualitatea unui atac convențional din partea vecinilor din est.

Această mobilizare masivă vine ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez pe parcursul acestui an. Mai mult, peste 6.000 de militari și polițiști de frontieră își petrec sărbătorile de iarnă în posturile de observație de pe flancul estic.

Polonia a început să fortifice granițele pe fondul crizei migranților orchestrate de Lukașenko

Încă din perioada pandemiei, Polonia a început să construiască garduri la granița cu Belarus pentru a combate migrația ilegală, încurajată de Lukașenko. În primă fază s-au instalat garduri din sârmă ghimpată, urmând mai apoi să fie înlocuite cu garduri de oțel cu o înălțime de 5,5 metri. Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina și la riscurile militare directe, Polonia a trecut la fortificarea de tip militar și a început să construiască șanțuri antitanc, bariere de beton de tip „dinți de dragon”, zone cu sârmă ghimpată și a fortificat podurile pentru a susține vehiculele grele.

„Ne așteptăm să avem primele capabilități ale sistemului în aproximativ șase luni, poate chiar mai devreme. Finalizarea întregului sistem va dura 24 de luni”, a declarat ministrul adjunct al apărării Cezary Tomczyk, pentru The Guardian într-un interviu acordat publicației la Varșovia.

Noile sisteme de apărare împotriva dronelor vor fi integrate în sistemul de protecție deja existent și vor conține mai multe niveluri de apărare, inclusiv mitraliere, tunuri, rachete și sisteme de bruiaj al dronelor.

Deși în prezent nu există un sistem anti-drone care să facă față pe deplin unui eventual atac precum cele cu care se confruntă în prezent Ucraina, națiunile europene se străduiesc să își modernizeze apărarea pentru a face față noilor amenințări.

Recomandările autorului:

După săptămâni de lupte sângeroase, Thailanda şi Cambodgia au semnat un armistiţiu

Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin

Rusia trimite rachete hipersonice Oreșnik în Belarus, pentru prima dată de la finalul Războiului Rece. Scutul de la Deveselu e printre țintele vizate

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”
20:57
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump – Zelenski, Putin susține că interesul Rusiei pentru retragerea trupelor lui Zelenski este „zero”
DEZVĂLUIRI Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului
20:10
Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului
ULTIMA ORĂ Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1
17:58
Taiwanul a fost lovit de un cutremur major cu magnitudinea de 7, la doar câteva zile după unul similar, de 6,1
EXTERNE Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
17:40
Donald Trump cere publicarea numelor democraților din dosarele Epstein. „Publicați-le numele și faceți-i de râs”
VIDEO Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
17:28
Mașini mistuite de flăcări la un showroom Renault, în apropiere de Kiev, după un bombardament rusesc cu drone
JUSTIȚIE Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
16:22
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Ramona Olaru, ATAC virulent la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: 'Ne vedem la București și...
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce aproximativ 90% dintre oameni raportează schimbări de personalitate după transplant?
FLASH NEWS „Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
21:30
„Mi-aduc aminte foarte bine seara în care ne-am întâlnit”. Cum s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. A cucerit-o părul lui creț
CAZ UMANITAR Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
20:45
Doi pacienți cu arsuri au fost transportați de la Bacău la un spital din Bruxelles, cu o aeronavă Spartan a Forțelor Aeriene Române
EXCLUSIV DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
20:00
DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei
Presa maghiară face recensământul investițiilor care au plecat din România în 2025, dar rămân pe picioare în țara vecină. „Operează fără probleme în Ungaria”
19:53
Presa maghiară face recensământul investițiilor care au plecat din România în 2025, dar rămân pe picioare în țara vecină. „Operează fără probleme în Ungaria”
JUSTIȚIE Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
19:48
Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan
FOTO-VIDEO Viscolul face ravagii în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți
19:46
Viscolul face ravagii în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți

Cele mai noi