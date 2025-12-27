Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului

Statele Unite, Israelul şi Europa desfăşoară un „război total” contra Iranului, a declarat preşedintele iranian Masoud Pezeshkian într-un interviu publicat sâmbătă, la peste şase luni după loviturile israeliano-americane contra teritoriului iranian, relatează AFP.

„În opinia mea, suntem în război total contra Statelor Unite, Israelului şi Europei, ele vor să ne pună ţara la pământ”, a declarat Pezeshkian pentru site-ul oficial al ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Franța, Marea Britanie și Germania s-au aflat în spatele demersurilor de reintroducere a sancțiunilor ONU împotriva Iranului în septembrie, din cauza activităților de proliferare nucleară a Iranului.

„Acest război este mai rău decât cel lansat împotriva noastră de Irak. La o privire mai atentă, este mult mai complex și mai dificil”, a adăugat el, referindu-se la conflictul care a avut loc în perioada 1980-1988 între cele două țări vecine și care a curmat sute de mii de vieți.

Statele Unite și aliații săi acuză Iranul că încearcă să dobândească arme nucleare, o acuzație pe care Teheranul o negată.

Atacurile s-au soldat cu peste 1.000 de victime, potrivit autorităților iraniene. Operațiunii israeliene s-au alăturat ulterior și Statele Unite, care au bombardat trei situri nucleare din Iran.

Implicarea Washingtonului în conflict a dus la suspendarea negocierilor care începuseră în aprilie pe tema programului nuclear al Teheranului.

De la revenirea sa în ianuarie la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump şi-a relansat politica de „presiune maximală” faţă de Iran iniţiată în timpul primului său mandat.

