Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – „arbitrul pieței de energie din România” – se află în centrul unor acuzații grave, iar „desfășurătorul” implică, acum, și Direcția Națională Anticorupție (DNA). „Băieții deștepți” din Energie sunt, din nou, în centrul atenției, iar precedentul creat este unul extrem de periculos. Mai mult, DIICOT a declanșat urmărirea penală in rem după perchezițiile efectuate, în luna octombrie, la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, condus de controversatul om de afaceri Augustin Oancea.

Pentru ca totul să fie cât mai uluitor, chiar Departamentul Juridic al ANRE i-a sesizat pe procurorii anticorupție, motivul fiind o posibilă strategie procesuală impusă la nivel de conducere, care a avut ca efect pierderea premeditată a litigiului cu furnizorul Nova Power & Gas.

În luna februarie a anului 2024, ANRE a anunțat aplicarea celei mai mari sancțiuni din istoria pieței de energie din România.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 537 de milioane de lei

Nova Power & Gas a primit o amendă de 100 de milioane de lei, decizie care a fost contestată imediat.

O „strategie” a ANRE care ar fi dus la pierderea procesului cu Nova Power & Gas

În luna iunie a anului 2024, magistrații de la Curtea de Apel au decis ca sancțiunea dată e ANRE pentru Nova Power & Gas să fie suspendată până la soluționarea pe fond.

Numai că, în această toamnă, procesul a fost pierdut definitiv de ANRE, în urma aplicării strategiei de apărare stabilite la nivelul conducerii, potrivit sesizării penale făcute de departamentul juridic al ANRE către DNA.

Mai mulți angajați din cadrul ANRE ar fi explicat – sub condiția anonimatului – că tocmai „strategia” aleasă a dus la anularea definitivă a amenzii de 100 de milioane de lei, aplicate companiei Nova Power & Gas pentru „manipularea pieței de energie”.

Potrivit informațiilor publicate de Hotnews

Reprezentanții Departamentului Juridic mai afirmă că șefii ANRE au impus strategii procesuale contrare interesului instituției, jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și avertismentelor formulate de juriștii ANRE.

ANRE ar putea pierde toate procesele, inclusiv cu Tinmar Energy, condusă de Augustin Oancea, unul dintre „băieții deștepți” din Energie

Precedentul „Nova Power & Gas” poate declanșa un adevărat tsunami pe piața de energie, iar toate acțiunile din piață ale ANRE ar putea fi compromise.

Trebuie precizat că amenzile contravenționale aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat, iar pierderea acestor procese – inclusiv cu Tinmar Energy – ar genera prejudicii financiare de ordinul a sute de milioane de euro la bugetul statului.

La începutul lunii noiembrie, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”, procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea.

Companiile au fost suspectate că ar fi tranzacționat energie între ele pentru a crește artificial prețurile și a deconta sume uriașe de la stat prin schema de plafonare-compensare.

Descinderile au vizat companiile Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum și locuințele administratorilor acestor societăți.

Potrivit anchetatorilor, acuzațiile a fost de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare de bani”.

Potrivit G4Media, firmele din cadrul grupului ar fi tranzacționat energie între ele, la prețuri majorate artificial, pentru a putea deconta sume mai mari de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, destinată sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice.

Conform surselor Gândul, anularea în instanță a amenzii de 100 milioane lei – dată de ANRE în cazul „Nova Power & Gas” reprezintă un „precedent periculos”, iar Tinmar Energy, controlată de Augustin Oancea, ar putea, de asemenea, „să scape basma curată” după ce a fost amendată pentru „manipularea pieței de energie” și, bineînțeles, a contestat decizia ANRE.

DIICOT: „S-a dispus începerea urmăririi penale in rem”

La solicitarea Gândul, reprezentanții DIICOT au transmis că – după perchezițiile efectuate la sediile mai multor firme din grupul Tinmar – a fost dispusă începerea urmării penale in rem.

„Urmare solicitării dumneavoastră, formulate în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de inters public, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință faptul că, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect aspectele înregistrate în solicitarea dumneavoastră.

Prin ordonanța din data de 9.10.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 367 din Codul Penal (n.red. – constituirea unui grup infracţional organizat), art. 273 din Legea 86/2006 (n.red. – folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate) și art. 9 din Legea 241/2005 (n.red. – infracțiuni de evaziune fiscală)”, au transmis reprezentanții DIICOT, în exclusivitate pentru Gândul.

Trebuie precizat că urmărirea penală in rem este faza inițială a investigației penale. Se declanșează atunci când există suspiciuni despre comiterea unei infracțiuni, dar nu există un suspect identificat, iar investigația se concentrează pe fapta în sine, respectiv descoperirea probelor și identificarea autorului.

Afaceri de miliarde, în pofida crizei din energie

Trei dintre cei patru furnzori amendați de ANRE – EFT Furnizare, Nova Power & Gas și Tinmar Energy – au avut cifre de afaceri de miliarde în anul 2022, chiar într-un an aflat sub impactul crizelor suprapuse din energie, care au dus la introducerea schemelor de plafonare compensare pentru consumatori.

TINMAR ENERGY, unul dintre cei mai mari furnizori din România, este controlată de omul de afaceri Augustin Constantin Oancea (0,000015%) și Martin Oil Energy SRL (99,999985), dar în care Augustin Oancea are 96,94% din acțiuni.

Furnizorul de energie a avut în 2022 o cifră de afaceri netă de 9,18 miliarde de lei și un profit net de 523,73 milioane lei, cu 97 de salariați.

Creșterea cifrei de afaceri este subtanțială, de aproape trei ori, de la 3,56 miliarde de lei, în timp ce profitul net a crescut de aproape patru ori, era de 142,8 milioane de lei, în 2021, la un număr de 98 de salariați, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

EFT Furnizare SRL avea cinci angajați în 2022 și a ajuns la o cifră de afaceri de 656,3 milioane de lei, în scădere cu 19%, și un profit de 51,3 milioane de lei, în creștere cu 821%. Acționari sunt: EFT Investments Limited UK – 80%, VOJKAN TOMASEVIC – 15%, AMALIA GABRIELA BADEA – 2,5%, MARIN ALEXANDRU-COSTIN 2,5%.

NOVA POWER & GAS este o firmă din Cluj, care a devenit și partenerul Nuclearelectrica în proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

În 2022, cu puțin peste 100 de angajați, a avut o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei, în creștere cu 218%, și un profit de 230 milioane lei, în creștere cu 912%.

Firma este deținută de E-Infra, controlată de frații Simion Mureșan (30%) și Teofil Mureșan (40%) și omul de afaceri Marian Pantazescu (30%), potrivit ro.

Cine este Augustin Oancea, bossul Tinmar

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice, printre aceștia s-a aflat și grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță decizia autorității.

De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte „grase” cu instituțiile statului.

În aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a câștigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din București, pentru o perioadă de un an.

În 2023, Tinmar Energy a obținut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie către Ministerul Finanțelor și un altul, în valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.

În decembrie 2024, compania și-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar în aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din rețeaua instituției.

Tot în 2024, Tinmar Energy a obținut contracte majore cu Societatea Națională de Radiocomunicații, în valoare de 10 milioane de euro, și cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrică pe o durată de un an.

