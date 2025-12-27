Prima pagină » Justiție » Toni Neacșu, în ajunul deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. „Haos legislativ”. Avocatul explică în ce condiții ar intra în vigoare proiectul care l-ar putea costa scaunul pe Bolojan

27 dec. 2025, 19:48, Justiție
După luni întregi de scandal și atacuri de o parte și de alta, pe prima scenă politică a țării, mâine 28 decembrie, CCR va da verdictul într-o speță extrem de importantă: legea pensiilor magistraților. Este vorba de legea pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea ân Parlament și care vizează reducerea privilegiilor acestei categorii profesionale. Context în care, avocatul Toni Neacșu a comentat, în stilul său direct, ce șanse are proiectul să intre în vigoare, chiar dacă CCR aprobă mâine forma legii pe care anterior, în luna octombrie, a declarat-o neconstituțională.

Decizia de mâine este unul dintre cele mai așteptate dosare ale finalului de an, în contextul în care opoziția a depus recent o moțiune de cenzură, iar Guvernul își joacă stabilitatea politică în Parlament. Însuși premierul Bolojan a recunoscut că proiectul de reformă a pensiilor în justiție îi va da sau nu legitimitate politică, în funcție de decizia CCR din 28 decembrie.

Neacșu: Toate eșalonarile și termenele din lege sunt legate strict de data de 1 ianuarie 2026

Astfel, scrie avocatul Adrian Toni Neacșu (foto) pe contul său de socializare, chiar dacă CCR va aproba în final legea pensiilor magistraților, vehement contestată de aceștia, există câteva condiții pentru ca aceasta să-și producă efectele. Aceste condiții ar trebui să fie întrunite cumulativ, și toate se leagă de data de 1 ianuarie 2026, observă avocatul.

Postulat: Pentru ca legea privind pensiile magistraților să poată produce efectele conținute în ea, atunci trebuie obligatoriu să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Toate eșalonarile și termenele din lege sunt legate strict de data de 1 ianuarie 2026. De altfel, aceasta e și data intrării în vigoare a legii, așa cum este trecută în ultimul articol.
Întrebare: Poate intra legea în vigoare la 1.01.2026?
Răspuns: Poate, la limită, dar doar într-un complex de împrejurări cumulative greu de îndeplinit.
Argumentație: Potrivit art. 78 din Constituţie o lege nu poate intra în vigoare mai devreme de 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial. Pentru ca această lege să intre în vigoare la 1.01.2026 ea trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial pe data de 29.12.2025, adică luni, cel mai târziu, până la miezul nopții.

Condițiile care trebuie să fie îndeplinite cumulat și foarte rapid

Așadar, continuă Toni Neacșu, succesul intrării în vigoare a legii depinde de publicarea ei rapidă în Monitorul Oficial, pentru care e imperios necesar să fie întrunite mai multe condiții, respectiv:

Ca legea să poată fi publicată în Monitorul oficial de luni trebuie să se întâmple, într-un ritm foarte rapid, urmatoarele:
1. CCR să respingă integral sesizarea ÎCCJ duminică, pe 28.12.2025.
2. CCR să motiveze decizia de respingere până cel mai târziu a doua zi, 29.12.2025, adică luni.
4. Decizia astfel motivată să fie publicată în Monitorul Oficial tot luni, 29.12.2025.
5. Președintele Nicușor Dan să promulge legea în prima zi din cele 10 pe care le are la dispoziție, adică tot până la sfârșitul zilei de luni, în câteva ore de la primirea ei.
6. Legea astfel promulgată să fie publicată în Monitorul Oficial tot luni, până la orele 24.

Pariul avocatului: Legea va fi retrimisă în Parlament

Hint suplimentar: În precedenta soluționare la CCR a acestei legi am tras concluzia, riscantă, că legea va fi retrimisă în Parlament, cum s-a întâmplat, bazându-mă în primul rând pe același raționament: nu mai putea matematic intra în vigoare la data prevazută în cuprinsul legii. Acum, doar matematic, încă se mai poate, conchide Toni Neacșu în comentariul său

