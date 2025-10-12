Jurnalistul Vlad Petreanu, IRONIC după ce a cumpărat o sticlă de apă plată de 0.5 l în Aeroportul Otopeni: „Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei”

Jurnalistul Europa FM Vlad Petreanu a postat pe Facebook un mesaj ironic și o fotografie cu bonul fiscal după ce a cumpărat o sticlă de apă plată în Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni. El se declară, astfel, dezamăgit de prețul mult prea mare plătit.

„La Otopeni. Eram îngrijorat c-o să dau 15 lei p-o apă. M-am îngrijorat degeaba. E 16.50. #dezamăgit”, a scris el pe rețeaua de socializare.

Imediat, zeci de persoane au reacționat la postarea sa, unii dintre ei spunându-i că că la aparatele de tip vending, sticlele de apă sunt mai ieftine. Iată doar câteva dintre mesaje:

„Sunt aparate vending care au preț mai ok. Dacă ai vrut să te servească cineva, ai plătit suplimentar”;

„Ia de la automat ca e 10 lei”;

„O nesimțire curată! Prețul apei ar trebui plafonat! Este o necesitate, nu un lux. (…) Am mers la Sala Polivalentă în Cluj, la baschet… 11 lei o apă, bineînțeles că pe a ta o lași la întrare”.

În acest timp, Guvernul pregătește o măsură prin care apa îmbuteliată la 500 ml vândută în aeroporturi nu va putea depăși un anumit plafon de preț.

Proiectul, care vizează și gările, autogările, porturile sau stații de metrou, urmărește să protejeze consumatorii, după ce timp de ani de zile aceștia au fost nevoiți să plătească de trei-patru ori mai mult pentru o sticlă de apă în spațiile cu opțiuni limitate.

Conform proiectului, prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată la 500 ml ar urma să fie doar de 3 lei, preț final afișat la raft, cu toate taxele incluse.

Măsura se va aplica acolo unde consumatorii nu au alternative rezonabile.