Guvernul pregătește o măsură prin care apa îmbuteliată la 500 ml vândută în aeroporturi, gări, autogări, porturi sau stații de metrou nu va putea depăși un anumit plafon de preț. Proiectul urmărește să protejeze consumatorii, după ce timp de ani de zile aceștia au fost nevoiți să plătească de trei-patru ori mai mult pentru o sticlă de apă în spațiile cu opțiuni limitate.

Potrivit proiectului, prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată la 500 ml va fi de 3 lei, preț final afișat la raft, cu toate taxele incluse.

Măsura se va aplica în spațiile comerciale din aeroporturi, gări, autogări, stații de metrou, porturi și pe autostrăzi, acolo unde consumatorii nu au alternative rezonabile.

„Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului”, arată inițiatorii proiectului, scrie Profit.ro.

Măsuri similare luate și alte state europene

Exemplele din alte state europene arată că legislația este viabilă: Grecia și Cipru au introdus un plafon de 0,60 euro, iar autoritatea aeroportuară din Spania a impus un preț maxim de 1 euro. De asemenea, Airports Council International Europe a recomandat încă din 2016 aplicarea unui plafon de 1 euro pentru sticla de 500 ml în aeroporturi.

„Din păcate, niciun aeroport din România nu respectă această recomandare”, au subliniat inițiatorii.

Proiectul mai prevede:

obligația comercianților de a avea permanent la vânzare apă de 500 ml la preț reglementat, afișat clar în limbile română și engleză;

sancțiuni între 5.000 și 25.000 de lei pentru vânzarea apei la un preț mai mare decât cel plafonat;

amenzi între 2.000 și 10.000 de lei pentru lipsa afișajului corect și între 3.000 și 15.000 de lei pentru refuzul de a vinde apa la prețul reglementat.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor reveni Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

În prezent, în aeroporturile din România, o sticlă de apă de 500 ml costă de regulă 9–12 lei, de trei-patru ori mai mult decât în supermarketuri.

Totuși, după majorarea TVA la 21%, prețul apei în magazine a depășit deja 4-5 lei, ceea ce înseamnă că plafonul ar putea fi ajustat anual prin hotărâre de Guvern.