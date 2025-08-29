Prima pagină » Diverse » „Lumea, la estul ei”, de Mihai Ispirescu. „Terapia prin arte, carte, stele și un vin bun, la marea de peste drum”

„Lumea, la estul ei”, de Mihai Ispirescu. „Terapia prin arte, carte, stele și un vin bun, la marea de peste drum”

Cristian Lisandru
29 aug. 2025, 12:10, Diverse
„Lumea, la estul ei”, de Mihai Ispirescu. „Terapia prin arte, carte, stele și un vin bun, la marea de peste drum

Vineri, 29 august, de la la ora 17:00, va fi lansat – la Mangalia, lângă farul genvez – volumul „Lumea, la estul ei”, scris de Mihai Ispirescu. Muzeul Literaturii Române îi invită pe iubitorii de carte la un spectacol literar-muzical, „Terapia prin arte, carte și un vin bun, la marea de peste drum”.

Intrarea este liberă – în limita locurilor disponibile -, iar evenimentul literar și nu numai se va bucura de prezența unor invitați de marcă – prof. Dr. Ioan Cristescu, Director General al Muzeului Național al Literaturii Române, actrița și poeta Ioana Crăciunescu, poetul Dan Mircea Cipariu, realizatoarea de televiziune, Marina Almășan, dramaturgul Dinu Grigorescu, violonistul Valentin Albeșteanu și organistul Valentin Cucu, jurnalista Emilia Radină, scriitoarea Alexandra Ares, producătoarea de teatru și film, Martha Maria Mocanu și criticul de teatru Marinela Țepuș.

Alături de aceștia vor fi prezenți la lansarea volumului și regizorul de teatru, Mircea Cornișteanu, criticul și istoricul de teatru, Doina Papp, actorul Sergiu Cioiu, poeta Luiza Cala, recitatoarea Claudia Galeriu, actrița Alexandra Aga, poeta Ada Vertan, regizor și producător de film televiziune, coregrafa Maria Bokor și pictorul Marcel Seralio,

Nu vor lipsi de la eveniment nici traducătorul și skipperul Alfred Neagu, Chef Andy Van de Gucht, finalist al concursului „Chefi la cuțite” și chef pentru Casa regală a Belgiei și comandorii Mangaliei, Vasile Chirilă, expert în astronomie nautică, președinte al Asociației „Astro Nauticus”, Andrei Furcă, arbitru internațional de șah și Liviu Chodan, președinte al Clubului Sportiv Callatis Port.

Aventură la bordul velierului „Doamna Ana”

Cartea „Lumea, la estul ei”, spun organizatorii evenimentului, va putea fi „explorată” nu numai pe pământ, „prin ochii și inima lui Mihai Ispirescu”, dar și… pe „marea de peste drum”, de toți cei care vor participa la „terapia prin arte, carte, stele și-un vin bun”.

Această aventură va avea loc la bordul velierului „Doamna Ana”, condus de Alfred Neagu, constructorul și comandantul navei, amfitrionul musafirilor în acest periplu, prieten al scriitorului Radu Tudoran și neobosit în traduceri de clasă, între care „Navigând singur în jurul lumii” şi „Shogun”.

Îmbarcarea va avea loc sâmbătă, 30 august, începând cu ora 12.00, cu plecare din rada Portului Turistic Mangalia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recenzia volumului ”Eu și președintele lor”, lansat de Ciprian Demeter: ”Președintele lor, problemele noastre”

Adrian Fetecău, fondatorul grupului „Vouă”, a lansat romanul „Mihai și Mihaela”. „O Filozofie a Iubirii”

„Al șaselea simț – SUFLETUL”. Mai mult decât o lansare de carte, un eveniment cultural al poetului cu pălărie, Narcis Avădanei

Văduva lui George Stanca, despre volumul„Generația mea, generația discretă”, publicat în memoria scriitorului: „Sunt duble emoții”

Mediafax
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primăriile intră astăzi în grevă „pe termen nedeterminat”, din cauza Pachetului 2 de măsuri
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Evz.ro
Sindicaliștii din Învățământ vor să le strice copiilor prima zi de școală
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Ce se ascunde, de fapt, în spatele atacului brutal asupra livratorului străin? Identitatea agresorului a fost confirmată. Promova simboluri fasciste pe internet. DETALII tulburătoare despre întreaga scenă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Somnul regulat, esențial pentru pacienții cu insuficiență cardiacă
POLITICĂ Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
12:51
Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
ACTUALITATE Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
12:50
Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
POLITICĂ Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
12:50
Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
SPORT Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
12:21
Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
METEO Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
12:15
Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
ACTUALITATE Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”
12:06
Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”