„Lumea, la estul ei”, de Mihai Ispirescu. „Terapia prin arte, carte, stele și un vin bun, la marea de peste drum”

Vineri, 29 august, de la la ora 17:00, va fi lansat – la Mangalia, lângă farul genvez – volumul „Lumea, la estul ei”, scris de Mihai Ispirescu. Muzeul Literaturii Române îi invită pe iubitorii de carte la un spectacol literar-muzical, „Terapia prin arte, carte și un vin bun, la marea de peste drum”.

Intrarea este liberă – în limita locurilor disponibile -, iar evenimentul literar și nu numai se va bucura de prezența unor invitați de marcă – prof. Dr. Ioan Cristescu, Director General al Muzeului Național al Literaturii Române, actrița și poeta Ioana Crăciunescu, poetul Dan Mircea Cipariu, realizatoarea de televiziune, Marina Almășan, dramaturgul Dinu Grigorescu, violonistul Valentin Albeșteanu și organistul Valentin Cucu, jurnalista Emilia Radină, scriitoarea Alexandra Ares, producătoarea de teatru și film, Martha Maria Mocanu și criticul de teatru Marinela Țepuș.

Alături de aceștia vor fi prezenți la lansarea volumului și regizorul de teatru, Mircea Cornișteanu, criticul și istoricul de teatru, Doina Papp, actorul Sergiu Cioiu, poeta Luiza Cala, recitatoarea Claudia Galeriu, actrița Alexandra Aga, poeta Ada Vertan, regizor și producător de film televiziune, coregrafa Maria Bokor și pictorul Marcel Seralio,

Nu vor lipsi de la eveniment nici traducătorul și skipperul Alfred Neagu, Chef Andy Van de Gucht, finalist al concursului „Chefi la cuțite” și chef pentru Casa regală a Belgiei și comandorii Mangaliei, Vasile Chirilă, expert în astronomie nautică, președinte al Asociației „Astro Nauticus”, Andrei Furcă, arbitru internațional de șah și Liviu Chodan, președinte al Clubului Sportiv Callatis Port.

Aventură la bordul velierului „Doamna Ana”

Cartea „Lumea, la estul ei”, spun organizatorii evenimentului, va putea fi „explorată” nu numai pe pământ, „prin ochii și inima lui Mihai Ispirescu”, dar și… pe „marea de peste drum”, de toți cei care vor participa la „terapia prin arte, carte, stele și-un vin bun”.

Această aventură va avea loc la bordul velierului „Doamna Ana”, condus de Alfred Neagu, constructorul și comandantul navei, amfitrionul musafirilor în acest periplu, prieten al scriitorului Radu Tudoran și neobosit în traduceri de clasă, între care „Navigând singur în jurul lumii” şi „Shogun”.

Îmbarcarea va avea loc sâmbătă, 30 august, începând cu ora 12.00, cu plecare din rada Portului Turistic Mangalia.

