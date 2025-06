Adrian Fetecău, fondatorul grupului „Vouă”, a lansat romanul „Mihai și Mihaela”. „O Filozofie a Iubirii”

Sâmbătă, 21 iunie 2025, de la ora 13:00, la Librăria „Mihai Eminescu” de lângă Universitate, Adrian Fetecău – fondatorul grupului „VOUĂ” – și-a lansat cea de-a zecea carte, romanul „Mihai și Mihaela”, apărut la Editura Tritonic.

Dragostea nu este un termen desuet, susține Adrian Fetecău, iar personajele poveștii cu durata de o săptămână – petrecută, împreună, pe malul mării împreună – pun bazele unei adevărate Filozofii a Iubirii.

„Și pe mine, care credeam că le știu pe toate, m-au luat prin surprindere cu schimbul lor de idei, pe care la un moment dat nu am mai putut să-l țin sub control, fiind nevoit să asist la un dialog în care am fost uimit să observ profunzimi culturale și înțepături, inteligente și ironice în același timp”, spune Adrian Fetecău.

„Istoria scrierii acestui roman este una sinuoasă”

Adrian Fetecău a mai dezvăluit că istoria volumului a fost una „sinuoasă”, povestită, de altfel, în timpul lansării romanului.

„Și, pentru că tot am fost comentator de sport la Radio România Actualități, aș putea spune că protagoniștii romanului par a avea în mâini două «florete verbale», cu care încearcă să se surprindă permanent și să spargă platoșa celuilalt, fiecare dorind să reziste asaltului dragostei. Nu e un dialog siropos, nu se pronunță niciodată banalul, dar atât de prețiosul «Te iubesc!», deși tensiunea iubirii dintre El și Ea este copleșitoare…

Istoria scrierii acestui roman este una sinuoasă. La lansare poate voi avea timp să o detailez. În tot cazul, de la primul rând scris și până la plecarea romanului spre tipar au trecut patru ani!”, spunea Adrian Fetecău înainte de lansarea volumului.

Citește și:

Secretul terifiant care se află pe fundul lacului Vidraru dezvăluie una dintre marile TRAGEDII din istoria comunistă a României

Casa Coandă a intrat în reabilitare și amenajare, la 48 de ani de la închiderea MUZEULUI. Când este programată finalizarea lucrărilor

Festivalul Babel de la Târgoviște transformă orașul într-un spectacol. „Explorarea granițelor dintre real și imaginar, dintre trup și spirit”

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” lansează stagiunea de toamnă 2025: Musical, Strauss și un balet-EVENIMENT

Premieră şi audiţie cu public. „A doua scrisoare pierdută” de Eugen Șerbănescu, producţie EVENIMENT a Teatrului Naţional Radiofonic