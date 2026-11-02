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Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz. „Rămânem în probe o perioadă”.

Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz. „Rămânem în probe o perioadă”.
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Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, a decis să își anuleze nunta cu Sorina Docuz, eveniment programat inițial pentru finalul lunii noiembrie.Politicianul a confirmat public amânarea, precizând că relația lor va rămâne „în probe o perioadă”.

Hotărârea lui Marcel Ciolacu vine după un val puternic de critici publice, declanșat de apariția Sorinei Docuz, la botezul copilului lui Alfred Simonis, într-o blană de șinșilă care ar costa peste 10.000 de euro.Marcel Ciolacu a declarat ulterior că acea blană a fost, de fapt, achiziționată dintr-un bazar din Istanbul,la prețul de 500 de euro. La același botez, mai mulți lideri PSD au fost și ei criticați tot datorită aparițiilor opulente.

Criticile l-au determinat pe Sorin Grindeanu, actualul președinte al PSD, să iasă public și să adreseze scuze cetățenilor, admițând eroarea de comunicare vizuală a partidului.

„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. Toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private. Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an”, a explicat Sorin Grindeanu, luni, în cadrul unei conferințe de presă.

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